Бронювання в Дії - як зробити і коли буде доступне

Застосунок "Дія". Фото: Мінцифри

Уряд України ухвалив постанову, яка дозволить здійснювати бронювання працівників онлайн через портал "Дія". Це нововведення спрямоване на спрощення процесу та зменшення часу, необхідного для бронювання співробітників критично важливих підприємств та компаній, які працюють на потреби Сил оборони.

Про це повідомив глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Процедура бронювання онлайн. Фото: Михайло Федоров

Як працюватиме нова система

Керівник підприємства або організації подає списки працівників, яких потрібно забронювати, через портал "Дія". Заява засвідчується електронним підписом. "Дія" автоматично перевіряє дані по реєстрах для підтвердження офіційного працевлаштування працівника та наявності даних про нього в системі "Оберіг".

Якщо всі умови виконані, працівника бронюють протягом однієї години. Керівник отримує відповідь про бронювання у своєму кабінеті на порталі "Дія". Інформація про бронювання оновлюється в додатку "Резерв+" працівника. За бажанням, можна отримати паперове підтвердження бронювання. Обидва формати є чинними.

У разі відмови у бронюванні керівник також отримує відповідь у своєму кабінеті на порталі "Дія".

Весь процес триватиме лише годину. Також зменшується людський фактор, що мінімізує ризик помилок та зловживань. Всі дії здійснюються онлайн, без потреби подавати паперові документи.

Послугу планують запустити на початку липня 2024 року. Наразі триває підготовка до бета-тестування, що дозволить удосконалити систему перед повноцінним запуском.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 6 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Документ пропонує розширити бронь для рятувальників.

Додамо, 4 червня нардеп Федір Веніславський підтвердив наміри уряду забронювати від мобілізації усіх поліцейських та рятувальників. Він додав, що це питання обговорюватимуть на засіданні парламентського Комітету з держбезпеки.

А вже 5 червня стало відомо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення позбавити броні від мобілізації 50% працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тепер іншу половину особового складу рятувальників можуть призвати до війська.