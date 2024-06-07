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Бронирование работников онлайн через портал "Дія" — в Минцифры объяснили алгоритм

7 июня 2024 21:11
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Бронирование в Действии – как сделать и когда будет доступно
Приложение "Дія". Фото: Минцифры
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Правительство Украины приняло постановление, которое позволит бронировать работников онлайн через портал "Дія". Это нововведение направлено на упрощение процесса и сокращение времени, необходимого для бронирования сотрудников критически важных предприятий и компаний, работающих на нужды Сил обороны.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Бронирование онлайн. Фото: Михаил Федоров

Как будет работать новая система

Руководитель предприятия или организации представляет списки работников, которых нужно забронировать, через портал "Дія". Заявление удостоверяется электронной подписью. "Дія" автоматически проверяет данные по реестрам для подтверждения официального трудоустройства работника и наличия данных о нем в системе "Оберіг".

Если все условия исполнены, работника бронируют в течение одного часа. Руководитель получает ответ о бронировании в своем кабинете на портале "Дія". Информация о бронировании обновляется в приложении "Резерв+" работника. По желанию можно получить бумажное подтверждение бронирования. Оба формата действуют.

В случае отказа в бронировании руководитель также получает ответ в своем кабинете на портале "Дія".

Весь процесс будет занимать всего час. Также уменьшается человеческий фактор, минимизирующий риск ошибок и злоупотреблений. Все действия совершаются онлайн, без необходимости подавать бумажные документы.

Услуга планируется запустить в начале июля 2024 года. В настоящее время идет подготовка к бета-тестированию, что позволит усовершенствовать систему перед полноценным запуском.

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Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, что 6 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Документ предлагает расширить брони для спасателей.

4 июня нардеп Федор Вениславский подтвердил намерения правительства забронировать от мобилизации всех полицейских и спасателей. Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании парламентского Комитета по госбезопасности.

А уже 5 июня стало известно, что Кабинет Министров Украины принял решение избавить броню от мобилизации 50% работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Теперь другую половину личного состава спасателей могут призвать в армию.

мобилизация
армия
война в Украине
бронирование
Дія

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