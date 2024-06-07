Блокування рахунків ухилянтів

Застосунок Резерв+ у мобільному. Фото: dev.ua

Повідомлення у додатку Резерв+ фейкової адреси може призвети до негативних для військовозобов'язаного наслідків. Якщо співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не виявлять дану особу за вказаною адресою, його рахунки можуть бути заблоковані.

Про це говориться у матеріалі Судово-юридичної газети у п'ятницю, 7 червня.

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Військовозобов'язаному можуть заблокувати рахунки

Згідно з КУпАП ТЦК розглядають справи про порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку.

Якщо військовозобов'язаного не вдалося повідомити про виклик до ТЦК через те, що він вказав неправильну адресу проживання, на нього можуть накласти обмеження у вигляді блокування його рахунків.

Оповіщення про виклик до ТЦК

Відповідно до постанови Кабміну належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов'язаного про виклик до ТЦК є:

1) у разі вручення повістки

особистий підпис про отримання повістки;

відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом;

відеозапис відмови резервіста або військовозобов'язаного у спілкуванні з особою, яка уповноважена вручати повістки.

2) при надсиланні повістки засобами поштового зв'язку:

день отримання такого поштового відправлення особою, яка підтверджується інформацією або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення або день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленої цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних ;

Таким чином, поштове повідомлення, де проставлено відмітку про відсутність особи за адресою задекларованого або зареєстрованого місця проживання може вважатися підтверджуючим документом для того, щоб не складати протокол, а одразу виносити постанову про накладення штрафу.

Нагадаємо, в Україні значно посилилася мобілізація військовозобов'язаних. Внаслідок тотальної мобілізації та масового виїзду "ухилянтів" за кордон багато підприємств в українських містах зіткнулися з гострою нестачею кадрів.

Також з 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, тоді ж офіційно запрацював і застосунок "Резерв+". Багато чоловіків оновили свої військово-облікові дані онлайн за допомогою додатку. Проте це аж ніяк не означає, що покарань у вигляді штрафів вдасться уникнути.