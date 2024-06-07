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Юристы объяснили, как будут наказывать военнообязанных за фейковый адрес в Резерв+

7 июня 2024 14:28
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Блокировка счетов ухилянцев
Применение Резерв+ в мобильном. Фото: dev.ua
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Сообщение в приложении Резерв+ фейкового адреса может привести к негативным для военнообязанного последствиям. Если сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки не обнаружат данное лицо по указанному адресу, его счета могут быть заблокированы.

Об этом говорится в материале Судебно-юридической газеты в пятницу, 7 июня.

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Военнообязанному могут заблокировать счета

Согласно КУоАП ТЦК рассматривают дела о возбуждении призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета.

Если военнообязанному не удалось сообщить о вызове в ТЦК из-за того, что он указал неправильный адрес проживания, на него могут быть наложены ограничения в виде блокировки его счетов.

Уведомление о вызове в ТЦК

Согласно постановлению Кабмина надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК являются:

1) в случае вручения повестки

  • личную подпись о получении повестки;
  • видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием;
  • видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.

2) при отправке повестки средствами почтовой связи:

  • день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией или документами от почтового оператора;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

Таким образом, почтовое сообщение, где проставлена отметка об отсутствии лица по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства, может считаться подтверждающим документом для того, чтобы не составлять протокол, а сразу выносить постановление о наложении штрафа.

Напомним, в Украине значительно усилилась мобилизация военнообязанных. В результате тотальной мобилизации и массового выезда "уклончан" за границу многие предприятия в украинских городах столкнулись с острой нехваткой кадров.

Также с 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, тогда же официально заработало и приложение "Резерв+". Многие мужчины обновили свои военно-учетные данные онлайн с помощью приложения. Однако это никак не означает, что наказаний в виде штрафов удастся избежать.

Украина
ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
ВСУ
повестки

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