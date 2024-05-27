"Резерв +" пережив кілька DDоS-атак — Міноборони

Мобільний застосунок "Резерв +". Фото: РБК-Україна

У перший день роботи мобільний застосунок Міністерства оборони "Резерв +" пережив низку ворожих кібератак. Але у Міноборони були готові до такого розвитку подій та успішно відбили усі DDоS-атаки на застосунок, через який військовозобов’язані оновлюють свої дані у ТЦК та СП.

Про це повідомила у коментарі "Укрінформу" заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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Атаки на початку роботи "Резерв+"

За словами Катерини Черногоренко, мобільний застосунок "Резерв+" мав низку проблем у перший день роботи.

"Найбільше навантаження на систему, очікувано, відбулося у перші години запуску застосунку, адже цифровий сервіс — це завжди зручніше для людей", — пояснила представниця Міноборони.

Та, крім власне навантаження, спричиненого масовою авторизацією, мали місце ще й зумисні дії ворожих структур — так звані DDоS-атаки.

Міноборони було готове до ворожих атак

У Міністерстві оборони України пояснили, що підготувалися до можливості кібератак на "Резерв+".

"Ми були готові до того, що ворог буде намагатися зірвати наші плани та запустить DDоS-атаки, тому розробили функціонал для захисту від цих спроб із закриттям певних каналів трафіку", — підкреслила Катерина Черногоренко.

Вона додала, що це вплинуло на тривалість процесу авторизації, але при цьому дозволило упоратися з ворожими атаками та уникнути серйозніших наслідків.

Нагадаємо, Новини.LIVE інформували, що у Міноборони назвали кількість українців, які вже оновили облікові дані через "Резерв+".

Також ми повідомляли, скільки коштувала розробка застосунку "Резерв+" та хто профінансував роботу.