"Резерв +" пережил несколько DDоS-атак — Минобороны
В первый день работы мобильное приложение Министерства обороны "Резерв +" пережило ряд вражеских кибератак. Но в Минобороны были готовы к такому развитию событий и успешно отбили все DDоS-атаки в приложение, через которое военнообязанные обновляют свои данные в ТЦК и СП.
Об этом сообщила в комментарии "Укринформу" заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
Атаки в начале работы "Резерв+"
По словам Екатерины Черногоренко, мобильное приложение "Резерв +" имело ряд проблем в первый день работы.
"Наибольшая нагрузка на систему, ожидаемо, произошла в первые часы запуска приложения, ведь цифровой сервис — это всегда удобнее для людей", — пояснила представительница Минобороны.
Но, кроме собственной нагрузки, вызванной массовой авторизацией, имели место еще и умышленные действия враждебных структур — так называемые DDоS-атаки.
Минобороны было готово к вражеским атакам
В Министерстве обороны Украины объяснили, что подготовились к возможности кибератак на "Резерв +".
"Мы были готовы к тому, что враг будет пытаться сорвать наши планы и запустит DDоS-атаки, поэтому разработали функционал для защиты от этих попыток с закрытием определенных каналов трафика", — подчеркнула Екатерина Черногоренко.
Она добавила, что это повлияло на продолжительность процесса авторизации, но при этом позволило справиться с вражескими атаками и избежать более серьезных последствий.
Напомним, Новини.LIVE информировали, что в Минобороны назвали количество украинцев, уже обновивших учетные данные через "Резерв +".
Также мы сообщали, сколько стоила разработка приложения "Резерв +" и кто профинансировал работу.
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