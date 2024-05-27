"Резерв +" пережил несколько DDоS-атак — Минобороны

Мобильное приложение "Резерв +". Фото: РБК-Украина

В первый день работы мобильное приложение Министерства обороны "Резерв +" пережило ряд вражеских кибератак. Но в Минобороны были готовы к такому развитию событий и успешно отбили все DDоS-атаки в приложение, через которое военнообязанные обновляют свои данные в ТЦК и СП.

Об этом сообщила в комментарии "Укринформу" заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Атаки в начале работы "Резерв+"

По словам Екатерины Черногоренко, мобильное приложение "Резерв +" имело ряд проблем в первый день работы.

"Наибольшая нагрузка на систему, ожидаемо, произошла в первые часы запуска приложения, ведь цифровой сервис — это всегда удобнее для людей", — пояснила представительница Минобороны.

Но, кроме собственной нагрузки, вызванной массовой авторизацией, имели место еще и умышленные действия враждебных структур — так называемые DDоS-атаки.

Минобороны было готово к вражеским атакам

В Министерстве обороны Украины объяснили, что подготовились к возможности кибератак на "Резерв +".

"Мы были готовы к тому, что враг будет пытаться сорвать наши планы и запустит DDоS-атаки, поэтому разработали функционал для защиты от этих попыток с закрытием определенных каналов трафика", — подчеркнула Екатерина Черногоренко.

Она добавила, что это повлияло на продолжительность процесса авторизации, но при этом позволило справиться с вражескими атаками и избежать более серьезных последствий.

Напомним, Новини.LIVE информировали, что в Минобороны назвали количество украинцев, уже обновивших учетные данные через "Резерв +".

Также мы сообщали, сколько стоила разработка приложения "Резерв +" и кто профинансировал работу.