Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Резерв+ arrow "Резерв +" пережил несколько DDоS-атак — Минобороны arrow

"Резерв +" пережил несколько DDоS-атак — Минобороны

27 мая 2024 13:33
8418470d-45e3-429f-d048-85efad15b200 - Нина Устименко
Нина Устименко
Редактор
"Резерв +" пережил несколько DDоS-атак — Минобороны
Мобильное приложение "Резерв +". Фото: РБК-Украина
8418470d-45e3-429f-d048-85efad15b200 - Нина Устименко
Нина Устименко
Редактор

В первый день работы мобильное приложение Министерства обороны "Резерв +" пережило ряд вражеских кибератак. Но в Минобороны были готовы к такому развитию событий и успешно отбили все DDоS-атаки в приложение, через которое военнообязанные обновляют свои данные в ТЦК и СП.

Об этом сообщила в комментарии "Укринформу" заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Читайте также:

Атаки в начале работы "Резерв+"

По словам Екатерины Черногоренко, мобильное приложение "Резерв +" имело ряд проблем в первый день работы.

"Наибольшая нагрузка на систему, ожидаемо, произошла в первые часы запуска приложения, ведь цифровой сервис — это всегда удобнее для людей", — пояснила представительница Минобороны.

Но, кроме собственной нагрузки, вызванной массовой авторизацией, имели место еще и умышленные действия враждебных структур — так называемые DDоS-атаки.

Минобороны было готово к вражеским атакам

В Министерстве обороны Украины объяснили, что подготовились к возможности кибератак на "Резерв +".

"Мы были готовы к тому, что враг будет пытаться сорвать наши планы и запустит DDоS-атаки, поэтому разработали функционал для защиты от этих попыток с закрытием определенных каналов трафика", — подчеркнула Екатерина Черногоренко.

Она добавила, что это повлияло на продолжительность процесса авторизации, но при этом позволило справиться с вражескими атаками и избежать более серьезных последствий.

Напомним, Новини.LIVE информировали, что в Минобороны назвали количество украинцев, уже обновивших учетные данные через "Резерв +".

Также мы сообщали, сколько стоила разработка приложения "Резерв +" и кто профинансировал работу.

война
Минобороны
кибератака
мобилизация
приложение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

24 мая 2024

18:46 В Польше украинским мужчинам с просроченными паспортами начали выдавать проездные документы