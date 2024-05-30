"Резерв +" замість військового квитка — у ТЦК пояснили, чи це можливо

Перевірка документів представниками ТЦК. Фото: УНІАН

Усі військовозобов’язані громадяни України повинні мати при собі паспорт та військово-обліковий документ. Ні витяг із ЦНАПу, ні мобільний застосунок "Резерв +" не можуть замінити військовий квиток.

Про це в інтерв’ю виданню Telegraf пояснив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майора Роман Істомін.

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Які документи військовозобов’язані повинні мати при собі

За словами майора Істоміна, чинне законодавство вимагає від усіх військовозобов’язаних в умовах воєнного стану та оголошеної мобілізації мати при собі два документи – паспорт та військово-обліковий документ (військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного).

Ці документи громадяни повинні пред’являти на вимогу поліцейських чи уповноважених представників ТЦК та СП.

Чи може "Резерв +" замінити військовий квиток

Усі інші варіанти, підкреслив речник Полтавського обласного ТЦК та СП, не є легітимними.

Зокрема, мобільний застосунок "Резерв +" та витяг із центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) не можуть замінити військово-обліковий документ.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, куди можна звернутися після отримання повістки, окрім ТЦК.

Крім того, ми пояснювали, чи законно вручати повістку через поштову скриньку без підпису отримувача.

Також Новини.LIVE інформували, чи будуть громадяни отримувати електронні повістки, чи повістки будуть дійсними тільки у паперовому вигляді.