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"Резерв +" вместо военного билета — в ТЦК объяснили, возможно ли это

30 мая 2024 17:10
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Илья Малышко
Илья Малышко
Редактор
"Резерв +" вместо военного билета — в ТЦК объяснили, возможно ли это
Проверка документов представителями ТЦК. Фото: УНИАН
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Илья Малышко
Илья Малышко
Редактор

Все военнообязанные граждане Украины должны иметь паспорт и военно-учетный документ. Ни выдержка из ЦПАУ, ни мобильное приложение "Резерв+" не могут заменить военный билет.

Об этом в интервью изданию Telegraf объяснил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майора Роман Истомин.

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Какие документы военнообязанные должны иметь при себе

По словам майора Истомина, действующее законодательство требует от всех военнообязанных в условиях военного положения и объявленной мобилизации иметь при себе два документа — паспорт и военно-учетный документ (военный билет или временное удостоверение военнообязанного).

Эти документы граждане должны предъявлять по требованию полицейских или уполномоченных представителей ТЦК и СП.

Может ли "Резерв+" заменить военный билет

Все другие варианты, подчеркнул спикер Полтавского областного ТЦК и СП, нелегитимны.

В частности, мобильное приложение "Резерв+" и выписка из центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) не могут заменить военно-учетный документ.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, куда можно обратиться после получения повестки, кроме ТЦК.

Кроме того, мы объясняли, законно ли вручать повестку через почтовый ящик без подписи получателя.

Также Новини.LIVE информировали, будут ли граждане получать электронные повестки или будут действительны только в бумажном виде.

ТЦК и СП
мобилизация
война в Украине
проверки
резерв

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