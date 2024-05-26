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Стало известно, сколько украинцев обновили учетные данные в ЦНАП

26 мая 2024 13:07
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Обновление данных военнообязанных в ЦНАПах – что известно
Человек обновляет учетные данные в ЦНАП. Фото: Министерство цифровой трансформации Украины
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Украине продолжается общая мобилизация в ряды ВСУ, вызванная полномасштабным вторжением России. Следовательно, военнообязанные продолжают обновлять учетные данные разными способами. Уже более 56 тысяч украинцев обновили учетные данные в ЦНАП.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в субботу, 25 мая.

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Обновление данных военнообязанных в ЦНАП — что известно

"Чтобы разгрузить территориальные центры комплектования и упростить процесс, Минцифра разработала электронный функционал для ЦНАП. За неделю работы сервиса больше всего заявлений об уточнении данных подали в центрах предоставления админуслуг города Киева", — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, украинцы чаще всего обновляли учетные данные в ЦНАП Одесской, Львовской, Киевской, Днепропетровской и Ровенской областей.

Как обновить учетные данные в ЦНАП

Для этого нужно иметь с собой паспорт гражданина Украины, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и мобильный телефон.

Напомним, в Украине с 18 мая заработали обновленные правила мобилизации, согласно которым военнообязанные мужчины в течение 60 дней должны обновить свои военно-учетные данные или встать на военный учет, если этого не сделали ранее. Однако есть определенные категории граждан, которым это делать не нужно.

Также мы писали, как украинцам обновить данные в ЦНАП и приложении "Резерв+".

Ранее мы сообщали, как будут наказывать военнообязанных за несвоевременное обновление данных.

армия
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные

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