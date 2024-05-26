Оновлення даних військовозобов'язаних у ЦНАПах — що відомо

Чоловік оновлює облікові дані у ЦНАП. Фото: Міністерство цифрової трансформації України

В Україні триває загальна мобілізація до лав ЗСУ, викликана повномасштабним вторгненням Росії. Відтак, військовозобовʼязані продовжують оновлювати облікові дані різними способами. Наразі вже понад 56 тисяч українців оновили облікові дані у ЦНАП.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у суботу, 25 травня.

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"Щоб розвантажити територіальні центри комплектування та спростити процес, Мінцифра розробила електронний функціонал для ЦНАП. Тож за тиждень роботи сервісу найбільше заяв про уточнення даних подали в центрах надання адмінпослуг міста Києва", — йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією відомства, українці найчастіше оновлювали облікові дані в ЦНАП Одещини, Львівщини, Київщини, Дніпропетровщини та Рівненщини.

Як оновити облікові дані в ЦНАП

Для цього потрібно мати із собою паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків та мобільний телефон.

Нагадаємо, в Україні з 18 травня запрацювали оновлені правила мобілізації, відповідно до яких військовозобов'язані чоловіки впродовж 60 днів повинні оновити свої військово-облікові дані або ж встати на військовий облік, якщо цього не зробили раніше. Проте є певні категорії громадян, яким цього робити не потрібно.

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