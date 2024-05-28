В Раде предлагают продлить процесс обновления данных на три месяца

Мобильное приложение "Резерв +". Фото: УНИАН

Нардеп Владимир Арьев заявил, что мобильное приложение "Резерв +" оказалось неготовым для полноценной работы по обновлению такого массива данных. Поэтому депутаты будут регистрировать законопроект о продлении срока обновления данных на 90 дней.

Об этом сообщает "Эспрессо".

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По словам нардепа Владимира Арьева, мобильное приложение "Резерв+" оказалось неготовым обслужить все то количество украинских военнообязанных, которые его используют.

"После обновления данных в приложении "Резерв +" и информации о розыске все равно нужно идти в ТЦК. Это свидетельствует о том, что приложение разрабатывалось очень быстро и в сжатые сроки", — подчеркнул депутат.

Нардепы планируют обсудить работу "Резерв+" на заседании Комитета по вопросам цифровой трансформации, куда вызвали профильного заместителя министра обороны.

Сроки обновления данных могут продлить

Кроме того, Владимир Арьев подчеркнул, что за отведенное законом время все военнообязанные не успеют обновить данные.

"Именно поэтому мы с коллегами сегодня регистрируем законопроект об увеличении срока для обновления данных военнообязанных с 60 до 150 дней", — заверил депутат.

Кроме того, пояснил оппозиционный нардеп, "Резерв +" нужно изменить так, чтобы все вопросы военнообязанный мог решить онлайн, без походов в ТЦК.

Напомним, Новини.LIVE информировали, что в Минобороны назвали количество украинцев, уже обновивших учетные данные через "Резерв +".

Также мы сообщали, сколько стоила разработка приложения "Резерв +" и кто профинансировал работу.