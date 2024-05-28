У Раді пропонують продовжити процес оновлення даних на три місяці

Мобільний застосунок "Резерв +". Фото: УНІАН

Нардеп Володимир Ар’єв заявив, що мобільний застосунок "Резерв +" виявився неготовим для повноцінної роботи з оновлення такого масиву даних. Тож депутати будуть реєструвати законопроєкт про продовження термін оновлення даних на 90 днів.

Про це повідомляє "Еспресо".

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"Резерв +" неготовий до повноцінної роботи

За словами нардепа Володимира Ар’єва, мобільний застосунок "Резерв +" виявився неготовим обслужити усю ту кількість українських військовозобов’язаних, які його використовують.

"Після оновлення даних в застосунку "Резерв +" і інформації про розшук все одно потрібно йти до ТЦК. Це свідчить про те, що застосунок розроблявся дуже швидко й стислі терміни", — підкреслив депутат.

Нардепи планують обговорити роботу "Резерв +" на засіданні Комітету з питань цифрової трансформації, куди викликали профільну заступницю міністра оборони.

Терміни оновлення даних можуть продовжити

Крім того, Володимир Ар’єв наголосив, що за відведений законом час усі військовозобов’язані не встигнуть оновити дані.

"Саме тому, ми з колегами сьогодні реєструємо законопроєкт про збільшення терміну для оновлення даних військовозобовʼязаних з 60 до 150 днів", — запевнив депутат.

Крім того, пояснив опозиційний нардеп, "Резерв +" треба змінити так, щоб усі питання військовозобов’язаний міг вирішити онлайн, без походів до ТЦК.

Нагадаємо, Новини.LIVE інформували, що у Міноборони назвали кількість українців, які вже оновили облікові дані через "Резерв +".

Також ми повідомляли, скільки коштувала розробка застосунку "Резерв+" та хто профінансував роботу.