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В Минцифре рассказали, сколько военнообязанных украинцев обновили свои данные через ЦНАПы

2 июня 2024 17:09
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко
Сколько военнообязанных обновили свои данные в ЦНАПах - ответ Минцифры
Человек в одном из ЦНАП Одессы. Фото: Новини.LIVE
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко

На сегодня более 120 тысяч военнообязанных украинцев обновили свои данные через центры предоставления административных услуг. Сам процесс занимает всего десять минут.

Об этом сообщила глава управления системного развития предоставления админуслуг Минцифры Марина Бобраницкая в эфире телемарафона.

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Обновление данных через ЦНАП

По словам чиновницы, наиболее активно обновляли данные через ЦНАП в пяти регионах:

  • Одесской;
  • Львовской;
  • Киевской;
  • Днепропетровской;
  • Полтавской областях.

"У нас уже более 100 тысяч успешных обновлений, последний раз фиксировали большую активность в Киеве: там через ЦНАПы данные обновляли 12 тысяч военнообязанных", — сказала она.

Бобраницкая также отметила, что украинские ЦНАПы работают в будние дни без перерывов, а некоторые городские большие центры — и в субботу. Она добавила, что обновление данных не требует оформления дополнительных документов, поэтому этот процесс проходит очень быстро.

Напомним, ранее адвокат Юрий Айвазян рассказал о том, как исправить несоответствие данных в бумажных документах и реестре "Оберег".

Также мы писали о том, что нужно знать украинцам до 25 лет, согласно новым правилам военного учета.

Украина
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