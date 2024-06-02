Скільки військовозобов'язаних оновили свої дані в ЦНАПах — відповідь Мінцифри

Чоловік в одному з ЦНАП Одеси. Фото: Новини.LIVE

Станом на сьогодні, понад 120 тисяч військовозобов'язаних українців оновили свої дані через центри надання адміністративних послуг. Сам процес займає всього десять хвилин.

Про це повідомила глава управління системного розвитку надання адмінпослуг Мінцифри Марина Бобраніцька в етері телемарафону.

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Оновлення даних через ЦНАП

За словами чиновниці, найактивніше оновлювали дані через ЦНАП в п'яти регіонах:

Одеській;

Львівській;

Київській;

Дніпропетровській;

Полтавській областях.

"Ми маємо вже понад 100 тисяч успішних оновлень, востаннє фіксували велику активність у Києві: там через ЦНАПи дані оновлювали 12 тисяч військовозобов'язаних", — сказала вона.

Бобраніцька також зауважила що українські ЦНАПи працюють у будні дні без перерв, а деякі міські великі центри — і в суботу. Вона додала, що оновлення даних не потребує оформлення додаткових документів, тому цей процес проходить дуже швидко.

Нагадаємо, раніше адвокат Юрій Айвазян розповів про те, як виправити невідповідність даних у паперових документах та реєстрі "Оберіг".

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