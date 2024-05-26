Приложение Резерв+ — что означают статусы военнообязанных

Приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

Недавно в Украине заработало мобильное приложение "Резерв+" для обновления военно-учетных данных. Заместитель начальника ТЦК Павел Литвин объяснил, что означает каждый статус.

Об этом рассказал заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева подполковник Павел Литвин в интервью hromadske в четверг, 23 мая.

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Он рассказал, что существуют случаи, когда человек с помощью Резерв+ заходит в Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" и его беспокоят статусы "в розыске", "снят с учета" и т.д. По его словам, не нужно переживать, такие статусы иногда вызваны вполне прозаическими ситуациями.

"Неизменных статусов для военнообязанного не бывает — разве что для граждан, достигших 60-летнего возраста. Все остальные имеют ситуативные статусы. Именно для их уточнения и нужно обновлять личные данные в ТЦК", — отметил Литвин.

Статус "уточняется"

Этот статус означает, что информация, предоставленная лицом для обновления своих данных, сейчас прорабатывается специалистами ТЦК. К примеру, человек предоставил справку о том, что является студентом. Эту информацию нужно проверить по реестрам Минобразования, поскольку возможно, что студент на самом деле был отчислен из университета полгода назад и из-за этого потерял право на отсрочку от службы.

Статус "уточняется" временный и действительный до момента, пока происходит актуализация предоставленной человеком информации. После этого она может получить другие статусы, например — "подлежит призыву", "временно непригодный" и т.д.

Статус "подлежит призыву"

Этот статус означает, что человек может быть мобилизовано. Он либо ожидает боевую повестку, либо может предоставить в ТЦК документы, подтверждающие его непригодность к призыву (бронирование, право на отсрочку через обучение, рождение третьего ребенка и т.п.).

Статус "временно непригодный"

Статус "временно непригодный" предоставляет военно-врачебная комиссия (ВВК) по состоянию здоровья. Например, ВВК выяснила, что человек нуждается в операции, которая может улучшить его физическое состояние.

В таком случае во время лечения и реабилитации военнообязанного признают временно непригодным к военной службе.

Статус "в розыске"

В нем говорится не об уголовном розыске. Такой статус означает, что ТЦК не получали никакой информации о гражданине на протяжении многих лет. Иногда военнообязанные не приходили для учета еще с момента получения подростком удостоверения о приписке к призывному участку. Пока человек значится в призывниках до 25 лет.

После 25 лет, когда заканчивается призывной возраст, лицо переходит в категорию военнообязанных. Если гражданин не явился в ТЦК в 25 лет, он получает статус "в розыске". Это также касается тех, кто переезжает в другие населенные пункты, не снявшись с военного учета по предварительному месту регистрации, и таким образом выпадает из виду ТЦК на годы.

Чтобы избавиться от этого статуса, необходимо как можно скорее явиться в территориальный центр комплектования.

Статус "снят"

Если у вас статус "снят", это значит, что вы официально сняты с военного учета в этом ТЦК в связи с изменением места жительства или по состоянию здоровья в соответствии с выводами ВВК.

Статус "исключен"

Человек исключен из учета как военнообязанного из-за возраста или состояния здоровья. Это также касается граждан, осужденных за тяжкие преступления. Этот статус имеют и действующие военные, поскольку вступая на службу, они перестают быть военнообязанными и становятся военнослужащими.

Напомним, что в Министерстве обороны Украины рассказали, кому необходимо установить "Резерв+", а кому делать этого не нужно.

Что нужно знать военнослужащему и как следует действовать, если он внезапно оказался в розыске в реестре ''Оберіг'' в приложении "Резерв+".