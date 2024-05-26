Застосунок Резерв+ — що означають статуси військовозобовʼязаних

Застосунок "Резерв+". Фото: УНІАН

Нещодавно в Україні запрацював мобільний застосунок "Резерв+" для оновлення військово-облікових даних. Заступник начальника ТЦК Павло Литвин пояснив, що означає кожен зі статусів.

Про це розповів заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва, підполковник Павло Литвин в інтерв'ю hromadske у четвер, 23 травня.

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Що означають статуси в картці військовозобов’язаного

Він розповів, що існують випадки, коли людина за допомогою Резерв+ заходить в Єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг" і її непокоять статуси "у розшуку", "знято з обліку" тощо. За його словами, не потрібно переживати, такі статуси часом викликані цілком прозаїчними ситуаціями.

"Незмінних статусів для військовозобов’язаного не буває — хіба що для громадян, які досягли 60-річного віку. Усі інші мають ситуативні статуси. Саме для їх уточнення й треба оновлювати особисті дані в ТЦК", — зазначив Литвин.

Статус "уточнюється"

Цей статус означає, що інформація, яку особа надала для оновлення своїх даних, зараз опрацьовується фахівцями ТЦК. Наприклад, людина представила довідку про те, що є студентом. Цю інформацію потрібно перевірити за реєстрами Міносвіти, оскільки, можливо, що студент насправді був відрахований з університету пів року тому і через це втратив право на відстрочку від служби.

Статус "уточнюється" є тимчасовим і дійсний до моменту, доки відбувається актуалізація наданої людиною інформації. Після цього вона може отримати інші статуси, наприклад — "підлягає призову", "тимчасово непридатний" тощо.

Статус "підлягає призову"

Цей статус означає, що особа може бути мобілізована. Вона або очікує на бойову повістку, або може надати до ТЦК документи, що підтверджують її непридатність до призову (бронювання, право на відстрочку через навчання, народження третьої дитини тощо).

Статус "тимчасово непридатний"

Статус "тимчасово непридатний" надає військово-лікарська комісія (ВЛК) за станом здоров’я. Наприклад, ВЛК з’ясувала, що людина потребує операції, яка може покращити її фізичний стан.

У такому разі на час лікування й реабілітації військовозобов’язаного визнають тимчасово непридатним до військової служби.

Статус "у розшуку"

У ньому йдеться не про кримінальний розшук. Такий статус означає, що ТЦК не отримували жодної інформації про громадянина протягом багатьох років. Деколи військовозобов’язані не приходили для обліку ще з моменту отримання підлітком посвідчення про приписку до призовної дільниці. Наразі людина значиться в призовниках до 25 років.

Після 25 років, коли закінчується призовний вік, особа переходить до категорії військовозобов'язаних. Якщо громадянин не з’явився в ТЦК у 25 років, він отримує статус "у розшуку". Це також стосується тих, хто переїжджає до інших населених пунктів, не знявшись із військового обліку за попереднім місцем реєстрації, і таким чином випадає з поля зору ТЦК на роки.

Щоб позбутися цього статусу, необхідно якнайшвидше з’явитися до територіального центру комплектування.

Статус "знято"

Якщо у вас статус "знято", то це значить, що ви офіційно зняті з військового обліку в цьому ТЦК у зв’язку зі зміною місця проживання або за станом здоров’я відповідно до висновків ВЛК.

Статус "виключено"

Людину виключено з обліку як військовозобов’язаного через вік або стан здоров’я. Це також стосується громадян, засуджених за тяжкі злочини. Цей статус мають і чинні військові, оскільки, вступаючи на службу, вони перестають бути військовозобов’язаними і стають військовослужбовцями.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони України розповіли, кому необхідно встановити "Резерв+", а кому робити цього не треба.

Що треба знати військовослужбовцю та як слід діяти, якщо він раптово опинився у розшуку в реєстрі ''Оберіг'' у застосунку "Резерв+".