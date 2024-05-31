Мобліьний застосунок Резерв + - чи викличуть до ТЦК після видалення

Мобільний застосунок "Резерв +". Фото: УНІАН

Після оновлення даних в додатку "Резерв +" деяким користувачам доводиться знову реєструватися. Якщо ж вони видалили додаток, це не означає, що їхні дані зникли.

Чому це відбувається і чи терба скачувати додаток повторно, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк.

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Реєстрація в додатку "Резерв +"

"Це може бути пов'язано із некоректною роботою додатку. Мобільний застосунок для військовозобов'язаних "Резерв +" працює в тестовому режимі, і через людський фактор у його роботі та в реєстрі даних "Оберіг" трапляються помилки", — пояснила юристка.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

За даними ТЦК, якщо ви видалили після реєстрації застосунок, то ви просто видалили застосунок із телефону, і це не правильно. Після того, як військовозобов'язаний зареєструвався в застосунку "Резерв +" і оновив свої дані, його все ж викличуть до ТЦК. Це зроблять за допомогою повістки або в інший спосіб. Міноборони рекомендує не видаляти додаток.

"Проте наразі застосунок “Резерв +" не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій — наприклад, особи невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту", — додала юристка.

Нагадаємо, в Україні працює мобільний застосунок "Резерв+", який призначений для військовозобов'язаних громадян, надаючи можливість оновлювати військово-облікові дані дистанційно. Додаток значно спрощує процес взаємодії з ТЦК та СП. Проте наразі він працює у тестовому режимі та продовжує розроблюватися. Тож у користувачів можуть виникати певні проблеми технічного характеру.