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Скільки українців, які оновили дані через "Резерв+", мають "бронь" — дані Міноборони

29 травня 2024 23:50
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко
У Міноборони назвали кількість українців, які оновили дані через "Резерв+" та мають бронювання або відстрочку
Застосунок "Резерв+" на екрані смартфону. Фото: Новини.LIVE
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко

Військовозобов'язані українці активно користуються мобільним застосунком "Резерв+". З 18 травня дані через цей додаток оновили понад 1,1 мільйона призовників, серед яких не менше чверті мають відстрочку або бронювання.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" в середу, 29 травня, розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

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Лазуткін зазначив, що серед тих, хто оновив дані, людей, які мають бронювання або право на відстрочку, близько 25–28%. Інших можуть у певний момент мобілізувати, однак призвати до армії таку кількість людей одночасно не вдасться.

"Ми розуміємо, що для того щоб навіть підготувати певну кількість людей, треба оцінювати всі можливості", — зазначив представник оборонного відомства.

Нагадаємо, завдяки застосунку "Резерв+" зняли з розшуку 710 тисяч українців, які безпідставно мали цей статус у реєстрі "Оберіг".

Також ми повідомляли, що деяким цивільним громадянам не треба встановлювати додаток "Резерв+". Зокрема, це стосується жінок, які не стоять на обліку, неповнолітніх та людей старше 60 років.

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