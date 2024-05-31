Мобильное приложение Резерв + - вызовут ли в ТЦК после удаления

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

После обновления данных в приложении "Резерв+" некоторым пользователям приходится снова зарегистрироваться. Если они удалили приложение, это не означает, что их данные исчезли.

Почему это происходит и нужно ли скачивать приложение повторно, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

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Регистрация в приложении "Резерв +"

"Это может быть связано с некорректной работой приложения. Мобильное приложение для военнообязанных "Резерв+" работает в тестовом режиме, и из-за человеческого фактора в его работе и в реестре данных "Оберег" случаются ошибки" , — сказала юрист.

Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

По данным ТЦК, если вы удалили после регистрации приложение, то вы просто удалили приложение с телефона, и это не правильно. После того, как военнообязанный зарегистрировался в приложении "Резерв+" и обновил свои данные, его все же вызовут в ТЦК. Это сделают с помощью повестки или другим способом. Минобороны рекомендует не удалять приложение.

"Однако приложение "Резерв +" не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, что может вызвать вопрос о юридических последствиях совершенных в приложении действий — например, лица неверно указывают свой адрес, номер телефона или электронную почту", — добавила юрист.

Напомним, в Украине работает мобильное приложение "Резерв+", которое предназначено для военнообязанных граждан, предоставляя возможность обновлять военно-учетные данные дистанционно. Приложение значительно упрощает процесс взаимодействия с ТЦК и СП. Однако он работает в тестовом режиме и продолжает разрабатываться. Так что у пользователей могут возникать определенные проблемы технического характера.