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Яке покарання очікує на військовозобов'язаного, який надав фейкову адресу в Резерв+

12 червня 2024 09:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Які наслідки чекають на військовозобов'язаного, що подав неправильну адресу в Резерв+
Смартфон із застосунком "Резерв+" у руці чоловіка. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повідомлення від пошти з відміткою про відсутність особи за вказаною у "Резерв+" адресою може слугувати підтверджувальним документом для територіального центру комплектування. Це дозволяє винести постанову про накладення штрафу без складання протоколу.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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У постанові Кабінету міністрів зазначено, що належним документом для підтвердження оповіщення є лист, надісланий ТЦК на вказану при оновленні даних адресу, із відміткою про відсутність особи за цією адресою.

"Оскільки за наявності підтвердних документів протокол за порушення правил військового обліку може не складатися, а відразу виноситися постанова про штраф, то чоловіки, які дали у "Резерв+" недійсну адресу, ризикують опинитися із заблокованими рахунками", — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, на початку червня Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови про бронювання військовозобов'язаних осіб. Тож відтепер деякі підприємства матимуть право бронювати від мобілізації усіх своїх працівників, тобто до 100%.

Також з початку російсько-української війни, мобілізація стала вирішальним елементом у створенні ефективної армії, зокрема піхоти. Військовий Третьої штурмової бригади із позивним "Істок" розповів, хто з мобілізованих найчастіше потрапляє в піхоту.

Україна
ТЦК та СП
мобілізація
українці
повістки
резерв

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