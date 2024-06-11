Чому в Україні не запроваджують електронні повістки — відповідь адвоката

Мобільний додаток Резерв+. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Адвокат Юрій Танасійчук заявив, що в Україні немає законодавчих перешкод для запровадження електронних повісток. Він вважає, що держава повинна використовувати всі доступні канали зв’язку, включаючи месенджери, для роботи з військовозобов’язаними.

Про це адвокат заявив в ефірі "Київ 24" у вівторок, 11 червня.

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Адвокат про електронні повістки

Танасійчук наголосив, що ігнорування можливостей електронної системи негативно впливає на взаємодію між громадянами та урядом, а також Міністерством оборони. Він вважає, що використання електронних повісток могло б покращити справедливість мобілізації, оскільки вони могли б надходити всім без винятку, у тому числі й тим, хто має "телефонне право".

"Це тільки негативно впливає на комунікацію суспільства з урядом, з Міністерством оборони. Бо в електронний кабінет повістка може прийти дітям-мажорам, дітям або людям, які іншим "телефонним правом" користуються. І відповідно, мабуть, з цих міркувань частина народних депутатів виступає категорично проти", — підкреслив адвокат.

За словами адвоката, держава повинна використовувати всі доступні канали зв’язку, включаючи месенджери, для роботи з військовозобов’язаними. Танасійчук також зазначив, що додаток міг би виконувати важливу роль у забезпеченні справедливої мобілізації.

"Країна, яка має надзвичайний додаток "Дія", яка запустила Helsi і масу інших розробок у сфері ІТ, інтегрованих з державою, намагається лишати додаток "Резерв+" якимось інформаційним листком… У мене враження для чого це робиться — два варіанти: або робота в інтересах ворога, або "ручний" режим, щоб уберегти своїх недоторканних синів, пасинків і інших близьких людей", — заявив адвокат.

Нагадаємо, член парламентського комітету з питань оборони нардеп Федір Веніславський заявив, що український уряд наразі не має в планах запроваджувати нові оновлення для мобільного додатку Резерв+. Особливо це стосується електронних повісток, а також направлень на проходження військово-лікарських комісій.

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що в Резерв+ незабаром з'явиться QR-код, який можна буде використовувати замість паперового облікового документа.