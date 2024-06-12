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Какое наказание ожидает военнообязанного, который предоставил фейковый адрес в Резерв+

12 июня 2024 09:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Какие последствия ждут военнообязанного, подавшего неправильный адрес в Резерв+
Смартфон с приложением "Резерв+" в руке мужчины. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сообщение от почты с отметкой об отсутствии лица по указанному в "Резерв+" адресу может служить подтверждающим документом для территориального центра комплектования. Это позволяет вынести постановление о наложении штрафа без составления протокола.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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В постановлении Кабинета министров указано, что надлежащим документом для подтверждения оповещения является письмо, направленное ТЦК на указанный при обновлении данных адрес, с отметкой об отсутствии лица по этому адресу.

"Поскольку при наличии подтверждающих документов протокол за нарушение правил воинского учета может не составляться, а сразу выноситься постановление о штрафе, то мужчины, которые дали в "Резерв+" недействительный адрес, рискуют оказаться с заблокированными счетами", — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале июня Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных лиц. Отныне некоторые предприятия будут иметь право бронировать от мобилизации всех своих работников, то есть до 100%.

Также с начала российско-украинской войны мобилизация стала решающим элементом в создании эффективной армии, в частности пехоты. Военный Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток" рассказал, кто из мобилизованных чаще всего попадает в пехоту.

Украина
ТЦК и СП
мобилизация
украинцы
повестки
резерв

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