Какие последствия ждут военнообязанного, подавшего неправильный адрес в Резерв+

Смартфон с приложением "Резерв+" в руке мужчины. Фото: Новини.LIVE

Сообщение от почты с отметкой об отсутствии лица по указанному в "Резерв+" адресу может служить подтверждающим документом для территориального центра комплектования. Это позволяет вынести постановление о наложении штрафа без составления протокола.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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В постановлении Кабинета министров указано, что надлежащим документом для подтверждения оповещения является письмо, направленное ТЦК на указанный при обновлении данных адрес, с отметкой об отсутствии лица по этому адресу.

"Поскольку при наличии подтверждающих документов протокол за нарушение правил воинского учета может не составляться, а сразу выноситься постановление о штрафе, то мужчины, которые дали в "Резерв+" недействительный адрес, рискуют оказаться с заблокированными счетами", — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале июня Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных лиц. Отныне некоторые предприятия будут иметь право бронировать от мобилизации всех своих работников, то есть до 100%.

Также с начала российско-украинской войны мобилизация стала решающим элементом в создании эффективной армии, в частности пехоты. Военный Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток" рассказал, кто из мобилизованных чаще всего попадает в пехоту.