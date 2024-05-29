В Минобороны назвали количество украинцев, обновивших данные через "Резерв+" и имеющих бронирование или отсрочку

Приложение "Резерв+" на экране смартфона. Фото: Новини.LIVE

Военнообязанные украинцы активно пользуются мобильным приложением "Резерв+". С 18 мая данные через это приложение обновили более 1,1 миллиона призывников, среди которых не менее четверти имеют отсрочку или бронирование.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" в среду, 29 мая, рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

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Лазуткин отметил, что тех, кто обновил данные, людей, которые имеют бронирование или право на отсрочку, около 25–28%. Других могут в определенный момент мобилизовать, однако призвать в армию такое количество людей одновременно не удастся.

"Мы понимаем, что для того чтобы даже подготовить определенное количество людей, нужно оценивать все возможности", — отметил представитель оборонного ведомства.

Напомним, благодаря применению "Резерв+" сняли с розыска 710 тысяч украинцев, безосновательно имевших этот статус в реестре "Оберіг".

Также мы сообщали, что некоторым гражданским гражданам не нужно устанавливать приложение "Резерв+". В частности, это касается женщин, которые не состоят на учете, несовершеннолетних и людей старше 60 лет.