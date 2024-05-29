У Міноборони вказали, скільки громадян було знято з "розшуку" завдяки "Резерв+"

Застосунок "Резерв+". Фото: РБК Україна

710 тисяч громадян, у яких був статус в "Резерв+" в "розшуку", зняті з розшуку завдяки цьому застосунку. У Міністерстві оборони назвали це досягненням.

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Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в середу, 29 травня.

Чому чоловіки потрапляють у "розшук"

710 тисяч українців безпідставно мали статус "у розшуку" в реєстрі "Оберіг".

"Застосунок "Резерв+" звернув нашу увагу на прогалини у реєстрі Оберіг. Одна з них — добре відомий вам статус "в розшуку", який безпідставно відображався у 710 000 громадян", — сказала посадовиця.

Повідомляється, що цифрова команда Міноборони виправила цю помилку та радять авторизуватись у застосунку повторно, щоб побачити свій оновлений статус.

За словами Черногоренко, у разі зняття з "розшуку" до ТЦК повторно звертатися не треба.

Також заступниця міністра оборони додала, що у розшук люди потрапляють, якщо порушують правила військового обліку.

"Наприклад, людина ігнорувала "повістки", ТЦК зверталось до Національній поліції. Але фактично кількість таких звернень становить близько 25%", — каже заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше Черногоренко заявила, що неможливо зламати застосунок "Резерв+" і отримати доступ до його бази даних, адже вона там не зберігається. Посадовиця наголосила, що "Резерв+" має надійний захист.

Як відомо, з 18 травня в Україні офіційно запрацював застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, у якому можна оновити свої військово-облікові дані та отримати інформацію щодо себе з реєстру "Оберіг". У Міноборони розповіли, кому необхідно встановити додаток, а кому робити цього не треба.

Також у ТЦК пояснили, що буде, якщо видалити застосунок "Резерв+". Там наголосили, що цього краще не робити.