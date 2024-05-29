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В Минобороны раскрыли секрет, почему сломать приложение "Резерв+" невозможно

29 мая 2024 03:21
8418470d-45e3-429f-d048-85efad15b200 - Нина Устименко
Нина Устименко
Редактор
Можно ли сломать "Резерв+" — в Минобороны ответили
Мужчина нажимает на приложение "Резерв+". Фото: УНИАН
8418470d-45e3-429f-d048-85efad15b200 - Нина Устименко
Нина Устименко
Редактор

Заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что невозможно сломать приложение "Резерв+" и получить доступ к его базе данных, ведь она там не хранится. Чиновница подчеркнула, что "Резерв+" имеет надежную защиту.

Об этом Екатерина Черногоренко рассказала в комментарии Укринформу, опубликованном в понедельник, 27 мая.

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Почему невозможно сломать "Резерв+"

"Приложение "Резерв+" получило аттестат соответствия КСЗИ (комплексной системы защиты информации). Над приложением работали лучшие команды по кибербезопасности и использовали лучшие успешные практики по созданию государственных приложений. Можем заверить, что сломать систему приложения и получить данные из нее невозможно, потому что она не хранит их", — объяснила заместитель Министра обороны.

Она рассказала, что работа приложения происходит по принципу "Дії", а данные оно получает по запросу из реестра в зашифрованном виде.

"Те компрометации, которые уже гуляют в сети, — фейк и попытки сорвать мобилизационные процессы и подорвать доверие к государственным приложениям", — добавила Черногоренко.

Напомним, что с 18 мая в Украине официально заработало приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов, в котором можно обновить свои военно-учетные данные и получить информацию о себе из реестра "Оберіг". В Минобороны рассказали, кому необходимо установить приложение, а кому делать этого не нужно.

Также в ТЦК объяснили, что будет, если удалить приложение "Резерв+". Там подчеркнули, что этого лучше не делать.

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война в Украине

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