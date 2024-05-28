Що робити після оновлення даних у додатку "Резерв+"

Мобільний додаток "Резерв+". Фото ілюстративне: Волинь 24

Після оновлення даних у додатку "Резерв+" військовозобов'язаного все ж таки викличуть у ТЦК: це зроблять за допомогою повістки або іншим способом.

Про це в інтерв'ю "11 каналу" повідомила речник Дніпропетровського обласного ТЦК Олена Кузіна.

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Додаток "Резерв+" краще не видаляти з телефону

Деякі військовозобов'язані, оновивши дані у програмі "Резерв+", одразу видаляють мобільний додаток з телефону. За словами Кузіною, такі дії недоречні, адже персональні дані людини все одно залишаються у реєстрі.

"Якщо ви видалили після реєстрації програму, то ви просто видалили програму з телефону, і це неправильно", — сказала речниця обласного ТЦК.

У будь-якому випадку, з телефонним додатком чи без, військовозобов'язаного все одно викличуть до військкомату.

Нагадаємо, з 18 травня через застосунок "Резерв+" свої дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Також ми повідомляли, що інформація у мобільному застосунку "Резерв+" не є офіційним документом, а має виключно інформаційний характер.