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Якщо видалити додаток Резерв+ з телефону — у ТЦК розповіли про наслідки

28 травня 2024 02:50
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко
Що робити після оновлення даних у додатку "Резерв+"
Мобільний додаток "Резерв+". Фото ілюстративне: Волинь 24
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко

Після оновлення даних у додатку "Резерв+" військовозобов'язаного все ж таки викличуть у ТЦК: це зроблять за допомогою повістки або іншим способом.

Про це в інтерв'ю "11 каналу" повідомила речник Дніпропетровського обласного ТЦК Олена Кузіна. 

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Додаток "Резерв+" краще не видаляти з телефону 

Деякі військовозобов'язані, оновивши дані у програмі "Резерв+", одразу видаляють мобільний додаток з телефону. За словами Кузіною, такі дії недоречні, адже персональні дані людини все одно залишаються у реєстрі. 

"Якщо ви видалили після реєстрації програму, то ви просто видалили програму з телефону, і це неправильно", — сказала речниця обласного ТЦК. 

У будь-якому випадку, з телефонним додатком чи без, військовозобов'язаного все одно викличуть до військкомату.

Нагадаємо, з 18 травня через застосунок "Резерв+" свої дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Також ми повідомляли, що інформація у мобільному застосунку "Резерв+" не є офіційним документом, а має виключно інформаційний характер.

військовий облік
мобілізація
застосунок
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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