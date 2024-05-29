Чи можна зламати "Резерв+" — у Міноборони відповіли

Чоловік натискає на додаток "Резерв+". Фото: УНІАН

Заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що неможливо зламати додаток "Резерв+" і отримати доступ до його бази даних, адже вона там не зберігається. Посадовиця наголосила, що "Резерв+" має надійний захист.

Про це Катерина Черногоренко розповіла в коментарі Укрінформу, опублікованому в понеділок, 27 травня.

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Чому неможливо зламати "Резерв+"

"Застосунок "Резерв+" отримав атестат відповідності КСЗІ (комплексної системи захисту інформації). Над застосунком працювали найкращі команди з кібербезпеки та використовували найкращі успішні практики зі створення державних застосунків. Можемо запевнити, що зламати систему застосунку та отримати дані з неї неможливо, бо вона не зберігає їх", — пояснила заступник Міністра оборони.

Вона розповіла, що робота додатка відбувається за принципом "Дії", а дані застосунок отримує за запитом з реєстру в зашифрованому вигляді.

"Ті компрометації, що вже гуляють в мережі, — фейк та намагання зірвати мобілізаційні процеси і підірвати довіру до державних застосунків", — додала Черногоренко.

Нагадаємо, що з 18 травня в Україні офіційно запрацював застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, у якому можна оновити свої військово-облікові дані та отримати інформацію щодо себе з реєстру "Оберіг". У Міноборони розповіли, кому необхідно встановити додаток, а кому робити цього не треба.

Також у ТЦК пояснили, що буде, якщо видалити додаток "Резерв+". Там наголосили, що цього краще не робити.