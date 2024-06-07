Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко развенчала самые популярные мифы о приложении "Резерв+"

Смартфон с приложением "Резерв+" в руке мужчины. Фото: Новини.LIVE

Поскольку мобильное приложение "Резерв+" популярно, касательно его работы возникает немало слухов. Не обходится и без мифов, не соответствующих действительности.

Об этом в четверг, 6 июня, сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

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Миф 1: приложение не имеет правового статуса, оно не упоминается в законодательстве

Электронный кабинет военнообязанного реализован в формате приложения "Резерв+". Функционирование приложения регулируется постановлением КМУ от 10 мая 2024 года и приказом министра обороны о создании информационно-коммуникационной системы для доступа к электронному кабинету военнообязанного.

Миф 2: приложение некорректно работает, потому что отображает неправильные данные

"Резерв+" подтягивает данные из реестра "Оберіг", в котором есть ошибки вследствие человеческого фактора. Команда Минобороны планирует запустить возможность сообщать о проблеме прямо в приложении. Так граждане смогут онлайн сообщать о том, что их данные некорректны, и запускать процесс актуализации.

Миф3: скрины с утечкой данных военнообязанных уже в сети — слив данных

Это фейковая информация и ИПСО от врага. Минобороны провело проверку и выяснило, что граждане, данные которых якобы гуляют по сети, никогда не авторизировались в "Резерв+". Утечка в любом случае невозможна. "Резерв+" только подтягивает данные из реестра военнообязанных "Оберіг". В реестре не собирается информация о воинских частях и актуальном звании военных. Это реестр военнообязанных, призывников и резервистов. Доступ к сети невозможно получить через Интернет, только через защищенные каналы.

Миф 4: приложение создано за бюджетные средства

Финансирование производилось без привлечения государственных средств. Минобороны получило программное обеспечение по договору благотворительного пожертвования от неприбыльной организации.

Миф 5: граждане не смогут доказать, что обновили данные в "Резерв+"

После обновления информация сразу попадает в реестр "Оберіг", а 18 июня в приложении появится электронный военно-учетный документ, действие которого можно будет проверять через QR-код. Для этого ТЦК или полиции будут нужны считыватели: проверить действительность кода можно будет прямо через сканер QR-кода в приложении.

Также Черногоренко отметила, что в скором времени в приложение добавят новые функции.

Напомним, военно-учетные данные через приложение "Резерв+" по состоянию на 6 июня обновили уже более 1,4 миллиона украинцев.

Ранее в Минобороны рассказали, продлят ли в Украине срок обновления данных для военнообязанных. Сейчас, согласно новому закону о мобилизации, для этого есть время до 16 июля.