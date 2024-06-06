У Міноборони назвали кількість українців, які оновили дані

Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: соцмережі

В Україні 18 травня запустили мобільний застосунок для оновлення військово-облікових даних "Резерв+". З того часу понад 1,4 млн українців скористалися ним для оновлення даних.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі Ми Україна.

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За словами Лазуткіна, наразі через "Резерв+" свої військово-облікові дані оновили вже 1 млн 412 тис. українців, що становить близько 15%. Водночас є ще можливість великої кількості людей продовжувати уточнювати свої дані.

Зокрема, серед українців, які перебувають за кордоном, дані оновили близько 18 тис. осіб — переважно з Польщі, Чехії, Німеччини, Канадита США.

Нагадаємо, після запуску мобільного додатка "Резерв+" кількість затримань військовозобов'язаних чоловіків на вулицях України значно зменшилася. Оскільки українці активно оновлюють військово-облікові дані у застосунку.

А юрист і експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що через мобільний застосунок "Резерв+" можна вистежити людину. За його словами, це можливо зробити за IP-адресою.

Крім того, частина українців має повернутися з-за кордону для того, аби відвідати ТЦК та СП. У Міністерстві оборони пояснили, кого саме це стосується.