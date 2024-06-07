Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розвінчала найпопулярніші міфи про застосунок "Резерв+"

Смартфон із застосунком "Резерв+" у руці чоловіка. Фото: Новини.LIVE

Оскільки мобільний застосунок "Резерв+" є популярним щодо його роботи виникає чимало чуток. Не обходиться і без міфів, які не відповідають дійсності.

Про це в четвер, 6 червня, повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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Міф 1: застосунок не має правового статусу, він не згадується в законодавстві

Електронний кабінет військовозобов’язаного реалізований у форматі застосунку "Резерв+".

Функціонування застосунку регулюється постановою КМУ від 10 травня 2024 року та наказом міністра оборони про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету військовозобов’язаного.

Міф 2: застосунок некоректно працює, бо відображає неправильні дані

"Резерв+" підтягує дані з реєстру "Оберіг", в якому є помилки внаслідок людського фактору. Команда Міноборони планує запустити можливість повідомляти про проблему прямо в застосунку. Так громадяни зможуть онлайн повідомляти про те, що їхні дані є некоректними, і запускати процес актуалізації.

Міф3: скрини з витоком даних військовозобов'язаних вже в мережі — злив даних

Це фейкова інформація та ІПСО від ворога. Міноборони здійснило перевірку і з'ясувало, що громадяни, дані яких нібито гуляють мережею, ніколи не авторизувались у "Резерв+". Витік у будь-якому разі є неможливим. "Резерв+" лише підтягує дані з реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". У реєстрі не збирається інформація щодо військових частин та актуального звання військових. Це реєстр військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Доступ до нього неможливо отримати через Інтернет, лише через захищені канали.

Міф 4: застосунок створено за бюджетні кошти

Фінансування здійснювалось без залучення державних коштів. Міноборони отримало програмне забезпечення за договором благодійної пожертви від неприбуткової організації.

Міф 5: громадяни не зможуть довести, що оновили дані в "Резерв+"

Після оновлення інформація відразу потрапляє до реєстру "Оберіг", а 18 червня в застосунку з'явиться електронний військово-обліковий документ, чинність якого можна буде перевіряти через QR-код. Для цього ТЦК чи поліції потребуватимуть зчитувачів: перевірити дійсність коду можна буде прямо через сканер QR-коду в застосунку.

Також Черногоренко зазначила, що незабаром до застосунку додадуть нові функції.

Нагадаємо, військово-облікові дані через застосунок "Резерв+" станом на 6 червня оновили вже понад 1,4 мільйона українців.

Раніше в Міноборони розповіли, чи продовжать в Україні термін оновлення даних для військовозобов'язаних. Зараз, згідно із новим законом про мобілізації, для цього є час до 16 липня.