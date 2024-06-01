Статус в розыске – как исправить ошибку в Резерв +

Проверка данных в ТЦК. Фото: из открытых источников

Приложение "Резерв+", которым украинцы начали пользоваться с 18 мая 2024 года, показывает свое несовершенство. Военным, находящимся на фронте, выбивает информацию, что они находятся в розыске.

Как исправить ошибку тестируемого приложения, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

Читайте также:

Информация о пребывании в розыске

"Военным не нужно обновлять данные относительно себя. Они не стоят на военном учете, поэтому не могут нарушать его правила. Если отражается статус "в розыске", то вероятно ошибочное срабатывание системы, если в ней попытался зарегистрироваться действующий военнослужащий, для которых система "Резерв +" не предназначена", — объяснила юрист.

Есть вероятность, что ТЦК не успел оцифровать данные. Тогда военный или ближайшие члены семьи могут обратиться в территориальный центр и предоставить необходимые документы:

паспорт;

налоговый номер;

военный билет;

справку о зачислении на военную службу.

Кроме того, лицо может подать в ТЦК заявление с требованием объяснить, на каких основаниях человек находится "в розыске", если его данные обновлены и в приложение внесена соответствующая информация.

Также можно обратиться к адвокатам, которые подадут запросы по разъяснению. В ТЦК может рассматриваться запрос от гражданина до 30 дней, от адвоката — в течение пяти дней. Если реальных оснований для розыска нет, в ТЦК должна быть исправлена ошибка.

При этом военнообязанному могут сообщить, что в ТЦК недостаточно данных о нем, но для их обновления необязательно приходить в военкомат лично.

"Если в приложении показывает, что военнослужащий "в розыске", то, вероятно, ТЦК не обновил данные после вступления на службу. По объяснениям Минобороны, это происходит из-за ошибок в результате человеческого фактора", — добавила юрист.

По данным Минобороны, "Резерв+" налаживает взаимодействие с другими реестрами, чтобы все военнослужащие были исключены из учета. Для ускорения обновления информации о себе можно обратиться в ТЦК и СП, но это необязательно.

Напомним, в Украине работает мобильное приложение Резерв+", которое предназначено для военнообязанных граждан, предоставляя возможность обновлять военно-учетные данные дистанционно. Приложение значительно упрощает процесс взаимодействия с ТЦК и СП. Однако сейчас оно работает в тестовом режиме и продолжает разрабатываться. Поэтому у пользователей могут возникать некоторые проблемы технического характера.