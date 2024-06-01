Статус у розшуку - як виправити помилку в Резерв +

Перевірка даних в ТЦК. Фото: з відкритих джерел

Застосунок "Резерв +", яким українці почали користуватися з 18 травня 2024 року, показує свою недосконалість. Військовим, які на фронті, вибиває інформацію, що вони перебувають у розшуку.

Як виправити помилку застосунку, який тестують, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк.

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Інформація про перебування у розшуку

"Військовим не потрібно оновлювати дані щодо себе. Вони не стоять на військовому обліку, тож не можуть порушувати його правила. Якщо відображається статус "у розшуку", то ймовірне помилкове спрацювання системи, якщо у ній спробував зареєструватися чинний військовослужбовець, для яких система "Резерв +" не призначена", — пояснила юрист.

Є ймовірність, що ТЦК не встиг оцифрувати дані. Тоді військовий або найближчі члени родини можуть звернутися до територіального центру і надати необхідні документи:

паспорт;

податковий номер;

військовий квиток;

довідку про зачислення на військову службу.

Окрім того, особа може подати до ТЦК заяву з вимогою пояснити, на яких підставах людина перебуває "у розшуку", якщо її дані оновлено та в застосунок внесено відповідну інформацію.

Також можна звернутися до адвокатів, які подадуть запити про роз’яснення. У ТЦК можуть розглядати запит від громадянина до 30 днів, від адвоката — протягом п’яти днів. Якщо реальних підстав для розшуку немає, у ТЦК мають виправити помилку.

При цьому військовозобов'язаному можуть повідомити, що в ТЦК недостатньо даних про нього, але для їхнього оновлення необов’язково приходити у військкомат особисто.

"Якщо в застосунку показує, що військовослужбовець "у розшуку", то, ймовірно, ТЦК не оновив дані після вступу на службу. За поясненнями Міноборони, це відбувається через помилки внаслідок людського фактора", — додала юристка.

За даними Міноборони, "Резерв+" налагоджує взаємодію з іншими реєстрами, щоб усіх військовослужбовців було виключено з обліку. Для прискорення оновлення інформації про себе можна звернутися до ТЦК і СП, але це необов'язково.

Нагадаємо, в Україні працює мобільний застосунок Резерв+", який призначений для військовозобов'язаних громадян, надаючи можливість оновлювати військово-облікові дані дистанційно. Додаток значно спрощує процес взаємодії з ТЦК та СП. Проте наразі він працює у тестовому режимі та продовжує розроблюватися. Тож у користувачів можуть виникати певні проблеми технічного характеру.