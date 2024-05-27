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Чи можна використовувати інформацію із застосунку Резерв+ як офіційний документ

27 травня 2024 15:03
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко
Інформація у застосунку Резерв+ не має юридичної сили
Застосунок Резерв+. Фото: УП
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко

Інформація у мобільному застосунку для військовозобов'язаних Резерв+ не є офіційним документом, а носить виключно інформаційний характер. Команда працює над розробкою електронного військово-облікового документа, який матиме юридичну силу.

Про це повідомляють Українські Новини у понеділок, 27 травня.

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Інформація, яка є у застосунку Резерв+, не має юридичної сили і, відповідно, не є офіційним документом. Тому додаток не можна використовувати, коли у військовозобов'язаних вимагатимуть представити відповідний документ.  

У розділі застосунку "Питання і відповіді" часто цікавляться, чи є офіційним документом інформація, яка відображається в Резерв+.  

"На жаль, поки що інформація в застосунку Резерв+ з реєстру "Оберіг" не є офіційним документом", — зазначається в самому застосунку.

Та у додатку повідомляють, що команда працює над запуском електронного військово-облікового документа, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий. Тож у майбутньому ситуація може змінитися і Резерв+ можна буде використовувати як офіційний документ.

Раніше ми писали, що в Україні запрацював мобільний застосунок Резерв+ для оновлення військово-облікових даних. Заступник начальника ТЦК Павло Литвин пояснив, що означає кожен зі статусів.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони України розповіли, кому необхідно встановити Резерв+, а кому робити цього не треба.

мобілізація
повістки
документи
застосунок
війна в Україні
військовозобов'язані
резерв

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