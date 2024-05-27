Информация в приложении Резерв+ не имеет юридической силы

Применение Резерв+. Фото: УП

Информация в мобильном приложении для военнообязанных Резерв+ не является официальным документом, а носит исключительно информационный характер. Команда работает над разработкой электронного военно-учетного документа, который будет иметь юридическую силу.

Об этом сообщают Українські Новини в понедельник, 27 мая.

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Приложение Резерв+ не имеет юридической силы и не заменяет официальный документ

Информация, имеющаяся в приложении Резерв+, не имеет юридической силы и, соответственно, не является официальным документом. Поэтому приложение нельзя использовать, когда военнообязанным требуется представить соответствующий документ.

В разделе приложения "Вопросы и ответы" часто интересуются, является ли официальным документом информация, отображаемая в Резерв+.

"К сожалению, пока информация в приложении Резерв+ из реестра "Оберіг" не является официальным документом", — отмечается в самом приложении.

Но в приложении сообщают, что команда работает над запуском электронного военно-учетного документа, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный. Так что в будущем ситуация может измениться и Резерв+ можно будет использовать как официальный документ.

Ранее мы писали, что в Украине заработало мобильное приложение Резерв+ для обновления военно-учетных данных. Заместитель начальника ТЦК Павел Литвин объяснил, что означает каждый статус.

Напомним, что в Министерстве обороны Украины рассказали, кому необходимо установить Резерв+, а кому делать этого не нужно.