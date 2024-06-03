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Чи треба звертатися до ТЦК для зняття з розшуку у "Резерв +" — пояснює адвокат

3 червня 2024 16:02
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Ілля Малишко
Ілля Малишко
Редактор
Проблема розшуку в Резерв +, чи треба йти в ТЦК
Військовий мобільний застосунок "Резерв +", де можна оновити військово-облікові дані. Фото: УНІАН
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Ілля Малишко
Ілля Малишко
Редактор

Проблема мобільного застосунку "Резерв +", яка обернулася появою статусу "перебуває у розшуку" для багатьох військовозобов’язаних, уже вирішена. Звертатися до територіальних центрів комплектування з цього питання не потрібно.

Про це в коментарі "Суспільному" розповів адвокат Станіслав Ліфлянчик.

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Збій в "Резерв +"

Станіслав Ліфлянчик нагадав, що у перші дні роботи мобільного застосунку "Резерв +" у ньому стався збій.

У багатьох військовозобов’язаних в статусі було зазначено, що вони перебувають у розшуку.

Проблему з "розшуком" виправили

Втім, підкреслив Ліфлянчик, згодом ситуація змінилася.

"Декілька днів тому більшість із цих людей (тих, що були вказані як такі, що перебувають у розшуку. — Ред.) побачили, що їхні дані змінилися, і на сьогодні у них відображається, що вони стоять на обліку і в розшуку не перебувають. Це була якась помилка, якийсь баг, який було просто виправлено", — пояснив адвокат.

Тож, підкреслив юрист, зараз уже не треба звертатися до ТЦК та СП щодо питання зняття особи з розшуку, бо ця проблема не є актуальною.

Нагадаємо, з 18 травня у застосунку "Резерв +" свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Очолила рейтинг країн Польща.

Також ми писали, що термін оновлення даних для чоловіків призовного віку можуть збільшити.

Крім того, видалення мобільного додатку "Резерв +" є недоречним, адже персональні дані людини все одно залишаються у реєстрі. У будь-якому випадку чоловіка викличуть до ТЦК та СП.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
розшук
мобілізація
резерв

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