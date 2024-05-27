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В Міноборони розповіли, скільки українців за кордоном оновили дані через Резерв+

27 травня 2024 17:38
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко
В Міноборони розповіли, що десятки українців за кордоном скористались додатком Резерв+
Український солдат зі смартфоном. Фото: Генштаб ЗСУ
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко

З 18 травня, коли набрав чинності закон про мобілізацію, через застосунок Резерв+ свої дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Очолила рейтинг країн Польща.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України у понеділок, 27 травня.

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Як повідомляється, лідерами в цьому переліку стали:

  • Польща;
  • Німеччина;
  • Канада;
  • Чехія;
  • США;
  • Велика Британія;
  • Іспанія;
  • Литва;
  • Нідерланди;
  • Словаччина.

"Наші громадяни за кордоном користуються застосунком для уточнення даних, що є важливим вчинком для країни. Ми цінуємо це та продовжуємо розвивати зручні сервіси для всіх", — зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Також у відомстві додали, що загалом понад 1.1 млн військовозобов’язаних українців вже оновили дані через Резерв+ , майже 55 тисяч — через ЦНАП та близько 38 тисяч через ТЦК СП.

резерв+ тцк сп
Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чи можна використовувати інформацію з Резерв+ як офіційний документ.

Також у Міноборони розповіли, що додаток пережив низку DDоS-атак, але кіберфахівцям вдалося вчасно запобігти зламу додатку.

Європейський союз
Польща
Міноборони
Україна
мобілізація
ТЦК та СП
резерв

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