В Міноборони розповіли, що десятки українців за кордоном скористались додатком Резерв+

В Міноборони розповіли, скільки українців за кордоном оновили дані через Резерв+
З 18 травня, коли набрав чинності закон про мобілізацію, через застосунок Резерв+ свої дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Очолила рейтинг країн Польща.
Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України у понеділок, 27 травня.
Українці за кордоном оновлюють дані через Резерв+
Як повідомляється, лідерами в цьому переліку стали:
- Польща;
- Німеччина;
- Канада;
- Чехія;
- США;
- Велика Британія;
- Іспанія;
- Литва;
- Нідерланди;
- Словаччина.
"Наші громадяни за кордоном користуються застосунком для уточнення даних, що є важливим вчинком для країни. Ми цінуємо це та продовжуємо розвивати зручні сервіси для всіх", — зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Також у відомстві додали, що загалом понад 1.1 млн військовозобов’язаних українців вже оновили дані через Резерв+ , майже 55 тисяч — через ЦНАП та близько 38 тисяч через ТЦК СП.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чи можна використовувати інформацію з Резерв+ як офіційний документ.
Також у Міноборони розповіли, що додаток пережив низку DDоS-атак, але кіберфахівцям вдалося вчасно запобігти зламу додатку.
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