В Міноборони розповіли, що десятки українців за кордоном скористались додатком Резерв+

Український солдат зі смартфоном. Фото: Генштаб ЗСУ

З 18 травня, коли набрав чинності закон про мобілізацію, через застосунок Резерв+ свої дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Очолила рейтинг країн Польща.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України у понеділок, 27 травня.

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Як повідомляється, лідерами в цьому переліку стали:

Польща;

Німеччина;

Канада;

Чехія;

США;

Велика Британія;

Іспанія;

Литва;

Нідерланди;

Словаччина.

"Наші громадяни за кордоном користуються застосунком для уточнення даних, що є важливим вчинком для країни. Ми цінуємо це та продовжуємо розвивати зручні сервіси для всіх", — зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Також у відомстві додали, що загалом понад 1.1 млн військовозобов’язаних українців вже оновили дані через Резерв+ , майже 55 тисяч — через ЦНАП та близько 38 тисяч через ТЦК СП.

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чи можна використовувати інформацію з Резерв+ як офіційний документ.

Також у Міноборони розповіли, що додаток пережив низку DDоS-атак, але кіберфахівцям вдалося вчасно запобігти зламу додатку.