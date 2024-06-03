Проблема розыска в Резерв +, нужно ли идти в ТЦК

Нужно ли обращаться в ТЦК для снятия с розыска в "Резерв+" — объясняет адвокат
Проблема мобильного приложения "Резерв +", которая обернулась появлением статуса "находится в розыске" для многих военнообязанных, уже решена. Обращаться в территориальные центры комплектования по этому вопросу не нужно.
Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал адвокат Станислав Лифлянчик.
Сбой в "Резерв +"
Станислав Лифлянчик напомнил, что в первые дни работы мобильного приложения "Резерв +" в нем произошел сбой.
У многих военнообязанных в статусе было указано, что они находятся в розыске.
Проблему с "розыском" исправили
Впрочем, подчеркнул Лифлянчик, со временем ситуация изменилась.
"Несколько дней назад большинство из этих людей (тех, которые были указаны как находящиеся в розыске. — Ред.) увидели, что их данные изменились, и на сегодняшний день у них отражается, что они стоят на учете и в розыске не состоят. Это была какая-то ошибка, какой-то баг, который был просто исправлен», — объяснил адвокат.
Поэтому, подчеркнул юрист, сейчас уже не нужно обращаться в ТЦК и СП по вопросу снятия личности с розыска, потому что эта проблема не актуальна.
Напомним, с 18 мая в приложении "Резерв +" свои данные обновили более 14 тыс. военнообязанных за рубежом в 124 странах. Возглавила рейтинг стран Польша.
Также мы писали, что сроки обновления данных для мужчин призывного возраста могут увеличить.
Кроме того, удаление мобильного приложения "Резерв +" неуместно, ведь персональные данные человека все равно остаются в реестре. В любом случае мужчину вызовут в ТЦК и СП.
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