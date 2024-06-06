Резерв+ не рятує від візиту до ТЦК, у Міноборони пояснили причину

Мобільний застосунок "Резерв+" для оновлення військово-облікових даних. Фото: УНІАН

Через мобільний застосунок "Резерв+" можна оновити лише частину даних. Міноборони працює над покращенням функціоналу "Резерв+", але поки що людей, які використали цей застосунок для оновлення даних, все одно доводиться доправляти до ТЦК.

Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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"Резерв+" оновлює не усі дані

Катерина Черногоренко нагадала, які дані можна оновити через мобільний застосунок "Резерв+". "Це пошта, це телефон, це фактичне місце проживання", — підкреслила заступниця Умєрова.

Та це далеко не усі дані військовозобов’язаного, які мають бути надані згідно із правилами про військовий облік.

"Резерв+" надає можливість закрити своє зобов'язання або здійснити своє зобов'язання по оновленню протягом 60 днів тільки частини даних", — визнала Черногоренко.

Чому навіть з "Резерв+" людей везуть у ТЦК

Зараз, зазначила заступниця міністра оборони, триває робота над удосконаленням мобільного застосунку.

"Ми зараз робимо все, щоб реалізувати функціонал, щоб можна було оновити й інші дані, які є по людині в ТЦК та СП, онлайн, не роблячи фізичного візиту до ТЦК та СП", — запевнила Черногоренко.

Та поки що є випадки, коли навіть з оновленими через "Резерв+" даними військовозобов’язаного все одно мають доправити до ТЦК.

Нагадаємо, юрист і експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що через мобільний застосунок "Резерв+" можна вистежити людину. За його словами, це можливо зробити за IP-адресою.

Додамо, у Міністерстві оборони роз'яснили, в яких випадках військовозобов'язані отримують статус "у розшуку" в реєстрі "Оберіг". Загалом, це ті, хто порушив правила військового обліку.

Також речник Міноборони завив, що наразі немає підстав для того, аби продовжувати термін оновлення даних для військовозобов’язаних. Адже кожен військовозобов'язаний може зробити це у застосунку "Резерв+".