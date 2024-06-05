Українців можуть вистежити через застосунок Резерв+

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Юрист і експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що через мобільний застосунок "Резерв+" можна вистежити людину. За його словами, це можливо зробити за IP-адресою.

Про це Костянтин Корсун написав у Facebook у середу, 5 червня.

Читайте також:

Вистеження українців через "Резерв+"

Корсун відреагував на статтю порталу "Експерт", у якій йдеться про те, що правоохоронці можуть відстежувати українців за кордоном через застосунок "Дія".

Журналісти зробили такий висновок після вивчення рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у справі про зловживання службовим становищем посадовими особами АТ "Одеський припортовий завод". У документі зазначено, що Національне антикорупційне бюро встановило місцеперебування одного з підозрюваних за допомогою IP-адрес, які він використовував для входу в "Дію".

Стаття на порталі "Експерт". Фото: скриншот

"IP-адреси, які використовувалися особою для входу в систему "Дія", розташовані в Об'єднаних Арабських Еміратах, Австрії, Італії, Мальдівах і Туреччині, що підтверджується матеріалами справи", — йдеться в рішенні суду.

Корсун вважає, що у майбутньому українська влада і правоохоронці можуть зловживати таким інструментом, "зливаючи" дані не тільки корупціонерів, а й журналістів, опозиціонерів та інших громадян.

Експерт заявив, що застосунок "Резерв+" несе в собі аналогічну загрозу. Він наголосив, що користувачі, які отримали статус "у розшуку", повинні з'явитися в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

"І вже не відмажешся, типу "я не знав": сам скачав, сам авторизувався, сам дав номер телефону та email. І пофіг, що ти там за кордоном: оголосимо в міжнародний розшук, заарештуємо рахунки і майно", — додав Корсун.

Допис Корсуна. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Міністерстві оборони роз'яснили, в яких випадках військовозобов'язані отримують статус "у розшуку" в реєстрі "Оберіг". Загалом, це ті, хто порушив правила військового обліку.

Також речник Міноборони завив, що наразі немає підстав для того, аби продовжувати термін оновлення даних для військовозобов’язаних. Адже кожен військовозобов'язаний може зробити це у застосунку "Резерв+".