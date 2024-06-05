В Міноборони розповіли, в яких випадках військовозобов’язаний може бути "у розшуку"

Додаток "Резерв+". Фото: armyinform.com

У Міністерстві оборони роз'яснили, у яких випадках військовозобов'язані отримують статус "у розшуку" в реєстрі "Оберіг". Загалом це ті, хто порушив правила військового обліку.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на відповідь Міноборони у середу, 5 червня.

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Перелік прикладів, коли військовозобов'язаний може бути "у розшуку"

Міноборони зазначає, що статус "у розшуку" мають військовозобов'язані, що порушили правила військового обліку.

Отже, за даними видання та відповіддю МОУ на запит, серед прикладів порушення правил наводяться такі ситуації:

— громадянин не став на військовий облік після досягнення ним відповідного віку;

— громадянка, яка здобула медичну чи фармацевтичну освіту, не стала на військовий облік;

— громадяни, що були зняті з військового обліку, але не стали назад на військовий облік у зазначений термін;

— громадяни, що були виключені з військового обліку, але після 18 травня зобов'язані стати на військовий облік і не зробили цього;

— громадянин, що перебуває на військовому обліку, не проживає за зареєстрованим місцем проживання та не повідомив про це ТЦК;

— громадянин, що отримав повістку, не з'явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин;

— громадянин, що отримав направлення на ВЛК, не пройшов комісію або після проходження комісії не з'явився повторно до ТЦК;

— громадянин після оновлення даних і проходження ВЛК отримав повістку про призов на військову службу під час мобілізації та не з'явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин.

Окрім того, в МОУ додають, що крім зазначених підстав не відкидається людський фактор, коли під час заповнення даних оператором реєстру "Оберіг" була допущена помилка або не внесені деякі дані.

Для виправлення цієї ситуації військовозобов'язаний має з'явитись до ТЦК та СП.

Нагадаємо, в Україні працює мобільний застосунок Резерв+", який призначений для військовозобов'язаних громадян, надаючи можливість оновлювати військово-облікові дані дистанційно. Додаток значно спрощує процес взаємодії з ТЦК та СП. Проте наразі він працює у тестовому режимі та продовжує розроблюватися. Тож у користувачів можуть виникати певні проблеми технічного характеру.

Ми писали про те, що "Резерв +", яким українці почали користуватися з 18 травня 2024 року, показує свою недосконалість. Військовим, які на фронті, вибиває інформацію, що вони перебувають у розшуку.

Також ми повідомляли, що проблема мобільного застосунку "Резерв +", яка обернулася появою статусу "перебуває у розшуку" для багатьох військовозобов’язаних, уже вирішена. Звертатися до територіальних центрів комплектування з цього питання не потрібно.