Резерв+ не спасает от визита в ТЦК, в Минобороны объяснили причину

Мобильное приложение "Резерв+" для обновления военно-учетных данных. Фото: УНИАН

Через мобильное приложение "Резерв+" можно обновить только часть данных. Минобороны работает над улучшением функционала "Резерв+", но пока людей, которые использовали это приложение для обновления данных, все равно приходится доставлять в ТЦК.

Об этом в эфире национального телемарафона единственных новостей заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Читайте также:

"Резерв+" обновляет не все данные

Екатерина Черногоренко напомнила, какие данные можно обновить через мобильное приложение "Резерв+". "Это почта, это телефон, это фактическое место жительства", — подчеркнула заместитель Умерова.

Это далеко не все данные военнообязанного, которые должны быть предоставлены согласно правилам о военном учете.

"Резерв+" дает возможность закрыть свое обязательство или осуществить свое обязательство по обновлению в течение 60 дней только части данных", — признала Черногоренко.

Почему даже из "Резерв+" людей везут в ТЦК

Сейчас, отметила заместитель министра обороны, продолжается работа по усовершенствованию мобильного приложения.

"Мы сейчас делаем все, чтобы реализовать функционал, чтобы можно было обновить и другие данные, которые есть по человеку в ТЦК и СП, онлайн, не совершая физического визита в ТЦК и СП", — заверила Черногоренко.

Но пока есть случаи, когда даже с обновленными через "Резерв+" данными военнообязанного все равно должны доставить в ТЦК.

Напомним, юрист и эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что через мобильное приложение "Резерв+" можно выследить человека. По его словам, это возможно сделать по IP-адресу.

Добавим, в Министерстве обороны разъяснили, в каких случаях военнообязанные получают статус "в розыске" в реестре "Оберіг". В общем, это нарушившие правила военного учета.

Также спикер Минобороны заявил, что пока нет оснований для того, чтобы продлевать срок обновления данных для военнообязанных. Ведь каждый военнообязанный может сделать это в приложении "Резерв+".