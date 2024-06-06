Резерв+ не спасает от визита в ТЦК, в Минобороны объяснили причину

Почему людей из "Резерв+" все равно везут в ТЦК — объяснение Минобороны
Через мобильное приложение "Резерв+" можно обновить только часть данных. Минобороны работает над улучшением функционала "Резерв+", но пока людей, которые использовали это приложение для обновления данных, все равно приходится доставлять в ТЦК.
Об этом в эфире национального телемарафона единственных новостей заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
"Резерв+" обновляет не все данные
Екатерина Черногоренко напомнила, какие данные можно обновить через мобильное приложение "Резерв+". "Это почта, это телефон, это фактическое место жительства", — подчеркнула заместитель Умерова.
Это далеко не все данные военнообязанного, которые должны быть предоставлены согласно правилам о военном учете.
"Резерв+" дает возможность закрыть свое обязательство или осуществить свое обязательство по обновлению в течение 60 дней только части данных", — признала Черногоренко.
Почему даже из "Резерв+" людей везут в ТЦК
Сейчас, отметила заместитель министра обороны, продолжается работа по усовершенствованию мобильного приложения.
"Мы сейчас делаем все, чтобы реализовать функционал, чтобы можно было обновить и другие данные, которые есть по человеку в ТЦК и СП, онлайн, не совершая физического визита в ТЦК и СП", — заверила Черногоренко.
Но пока есть случаи, когда даже с обновленными через "Резерв+" данными военнообязанного все равно должны доставить в ТЦК.
Напомним, юрист и эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что через мобильное приложение "Резерв+" можно выследить человека. По его словам, это возможно сделать по IP-адресу.
Добавим, в Министерстве обороны разъяснили, в каких случаях военнообязанные получают статус "в розыске" в реестре "Оберіг". В общем, это нарушившие правила военного учета.
Также спикер Минобороны заявил, что пока нет оснований для того, чтобы продлевать срок обновления данных для военнообязанных. Ведь каждый военнообязанный может сделать это в приложении "Резерв+".
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