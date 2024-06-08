Резерв+ не врятує від повістки — пояснення від ТЦК

Застосунок Резерв+. Фото ілюстративне: РБК-Україна

З моменту запуску мобільного додатку Резерв+ виникають ситуації, коли після оновлення своїх даних, на вулиці людину можуть зупинити працівники ТЦК, і випишуть повістку. Тепер стало відомо, що застосунок — лише підтвердження факту оновлення даних.

Про це розповів речник полтавського ОТЦК СП Роман Істомін в інтерв'ю Фокус.

Читайте також:

Резерв+ не врятує від повістки

"Резерв+" так само, як витяг з ЦНАПу, лише є підтвердженням того, що громадянин уточнив свої персональні дані протягом 60 днів. Тобто одна норма — це уточнити свої дані, інша ж норма — внесені зміни до Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і про правовий режим воєнного стану — кожен громадянин України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинен мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх за вимогою ТЦК СП або поліцейських", — сказав Істомін.

Також він зауважив, що ця процедура є геть іншою нормою. І повістку все одно випишуть.

"Якщо громадянин навіть має відстрочку, але в нього немає при собі військово-облікових документів (військового квитка, або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, або, для призовників, посвідчень про приписку до призовної дільниці) — це вже є правопорушення, це вже штраф. Це вже повістка до ТЦК для винесення постанови про адмінправопорушення. І ця норма працює вже, а не через 60 днів", — резюмував речник.

Нагадаємо, раніше експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун розповів про нюанси застосунку Резерв+, де зауважив, що його розробники проігнорували питання захисту персональних даних українців.

Також за його словами, у законі про мобілізацію вказано, що з приводу оновлення даних нічого не сказано про "безпечний" застосунок від Міністерства оборони України.