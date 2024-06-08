Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Резерв arrow Чому Резерв+ не зможе врятувати від повістки — в ТЦК пояснили arrow

Чому Резерв+ не зможе врятувати від повістки — в ТЦК пояснили

8 червня 2024 14:19
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко
Резерв+ не врятує від повістки — пояснення від ТЦК
Застосунок Резерв+. Фото ілюстративне: РБК-Україна
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко

З моменту запуску мобільного додатку Резерв+ виникають ситуації, коли після оновлення своїх даних, на вулиці людину можуть зупинити працівники ТЦК, і випишуть повістку. Тепер стало відомо, що застосунок — лише підтвердження факту оновлення даних.

Про це розповів речник полтавського ОТЦК СП Роман Істомін в інтерв'ю Фокус.

Читайте також:

Резерв+ не врятує від повістки

"Резерв+" так само, як витяг з ЦНАПу, лише є підтвердженням того, що громадянин уточнив свої персональні дані протягом 60 днів. Тобто одна норма — це уточнити свої дані, інша ж норма — внесені зміни до Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і про правовий режим воєнного стану — кожен громадянин України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинен мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх за вимогою ТЦК СП або поліцейських", — сказав Істомін.

Також він зауважив, що ця процедура є геть іншою нормою. І повістку все одно випишуть.

"Якщо громадянин навіть має відстрочку, але в нього немає при собі військово-облікових документів (військового квитка, або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, або, для призовників, посвідчень про приписку до призовної дільниці) — це вже є правопорушення, це вже штраф. Це вже повістка до ТЦК для винесення постанови про адмінправопорушення. І ця норма працює вже, а не через 60 днів", — резюмував речник.

Нагадаємо, раніше експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун розповів про нюанси застосунку Резерв+, де зауважив, що його розробники проігнорували питання захисту персональних даних українців.

Також за його словами, у законі про мобілізацію вказано, що з приводу оновлення даних нічого не сказано про "безпечний" застосунок від Міністерства оборони України.

Україна
ТЦК та СП
мобілізація
війна в Україні
військовий облік
резерв

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна