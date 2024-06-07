Резерв+ краде персональні дані — думка експерта з кіберпезпеки

Застосунок Резерв+. Фото ілюстративне: НТА

Розробники мобільного застосунку Резерв+ могли проігнорувати питання захисту персональних даних військовозобов'язаних українців. Найімовірніше, це пов'язано з тим, що вони отримали завдання в найкоротші терміни отримати інформацію про потенціал мобілізованих, але провалили дві ключові умови.

Про це розповів експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун в інтерв'ю NV.

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За словами експерта, такі прорахунки загрожують тим, що база даних може потрапити до Головного управління Генштабу Збройних сил Росії (відомого як ГРУ).

"Цей ризик завжди головний, по суті. Він очевидний, він на поверхні. Як його вирішували, як від нього страхувалися, я не знаю, тому що ця інформація закрита, вона не публічна. Нічого — ні слов а, ні півслова — про інфраструктуру і яким чином забез печується безпек а — не сказано, не повідомлено. Відповідно, можна будувати будь-які конспірологічні теорії", — заявив він.

Іншою проблемою Корсун називає те, що немає можливості проконтролювати... проконтролювати свої персональні дані, попри те, що це передбачено як українським законодавством, так і європейським регламентом про захист даних.

Також він підкреслив, що застосунок може бути недійсним з огляду на закон про мобілізацію

"Там написано, що можна оновити свої дані через ТЦК або через електронний кабінет військовозобов'язаного, призовника, резервіста — так це називається. І там нічого не сказано про Резерв+", — зауважує Корсун.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розповіла, що додаток Резерв+ є власністю Міністерства оборони, який створили коштами одного з благодійних фондів.

Також в оборонному відомстві країни розвінчали міфи про Резерв+, та переконали, що він "абсолютно безпечний".