Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Резерв arrow Почему Резерв+ не сможет спасти от повестки — в ТЦК объяснили arrow

Почему Резерв+ не сможет спасти от повестки — в ТЦК объяснили

8 июня 2024 14:19
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко
Резерв+ не спасет от повестки — объяснение от ТЦК
Приложение Резерв+. Фото иллюстративное: РБК-Украина
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко

С момента запуска мобильного приложения Резерв+ возникают ситуации, когда после обновления своих данных, на улице человека могут остановить работники ТЦК и выпишут повестку. Теперь стало известно, что приложение только подтверждение факта обновления данных.

Об этом рассказал спикер полтавского ОТЦК СП Роман Истомин в интервью Фокусу.

Читайте также:

Резерв+ не спасет от повестки

"Резерв+" так же, как выписка из ЦНАПа, лишь является подтверждением того, что гражданин уточнил свои персональные данные в течение 60 дней. То есть одна норма — это уточнить свои данные, другая же норма — внесенные изменения в Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации и о правовом режиме военного положения — каждый гражданин Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должен иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию ТЦК СП или полицейских", — сказал Истомин.

Также он отметил, что эта процедура является иной нормой. И повестку все равно выпишут.

"Если у гражданина даже есть отсрочка, но у него нет при себе военно-учетных документов (военного билета, или временного удостоверения военнообязанного, или, для призывников, удостоверений о приписке к призывному участку) — это уже есть правонарушения, это уже штраф. Это уже повестка в ТЦК для вынесения постановления об админправонарушении. И эта норма уже работает, а не через 60 дней", — резюмировал спикер.

Напомним, ранее эксперт по кибербезопасности Константин Корсун рассказал о нюансах приложения Резерв+, где отметил, что его разработчики проигнорировали вопросы защиты персональных данных украинцев.

Также по его словам, в законе о мобилизации указано, что по поводу обновления данных ничего не сказано о "безопасном" приложении от Министерства обороны Украины.

Украина
ТЦК и СП
мобилизация
война в Украине
военный учет
резерв

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина