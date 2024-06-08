Резерв+ не спасет от повестки — объяснение от ТЦК

Приложение Резерв+. Фото иллюстративное: РБК-Украина

С момента запуска мобильного приложения Резерв+ возникают ситуации, когда после обновления своих данных, на улице человека могут остановить работники ТЦК и выпишут повестку. Теперь стало известно, что приложение только подтверждение факта обновления данных.

Об этом рассказал спикер полтавского ОТЦК СП Роман Истомин в интервью Фокусу.

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"Резерв+" так же, как выписка из ЦНАПа, лишь является подтверждением того, что гражданин уточнил свои персональные данные в течение 60 дней. То есть одна норма — это уточнить свои данные, другая же норма — внесенные изменения в Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации и о правовом режиме военного положения — каждый гражданин Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должен иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию ТЦК СП или полицейских", — сказал Истомин.

Также он отметил, что эта процедура является иной нормой. И повестку все равно выпишут.

"Если у гражданина даже есть отсрочка, но у него нет при себе военно-учетных документов (военного билета, или временного удостоверения военнообязанного, или, для призывников, удостоверений о приписке к призывному участку) — это уже есть правонарушения, это уже штраф. Это уже повестка в ТЦК для вынесения постановления об админправонарушении. И эта норма уже работает, а не через 60 дней", — резюмировал спикер.

Напомним, ранее эксперт по кибербезопасности Константин Корсун рассказал о нюансах приложения Резерв+, где отметил, что его разработчики проигнорировали вопросы защиты персональных данных украинцев.

Также по его словам, в законе о мобилизации указано, что по поводу обновления данных ничего не сказано о "безопасном" приложении от Министерства обороны Украины.