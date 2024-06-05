Украинцев могут выследить через приложение Резерв+

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Юрист и эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что через мобильное приложение "Резерв+" можно выследить человека. По его словам, это можно сделать по IP-адресу.

Об этом Константин Корсун написал в Facebook в среду, июнь.

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Выслеживание украинцев через "Резерв+"

Корсун отреагировал на статью портала "Эксперт", в которой говорится, что правоохранители могут отслеживать украинцев за границей через приложение "Дія".

Журналисты сделали такой вывод после изучения решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по делу о злоупотреблении служебным положением должностными лицами АО "Одесский припортовый завод". В документе указано, что Национальное антикоррупционное бюро установило местонахождение одного из подозреваемых с помощью IP-адресов, которые он использовал для входа в "Дію".

Статья на портале "Эксперт". Фото: скриншот

"IP-адреса, которые использовались лицом для входа в систему "Дія", расположены в Объединенных Арабских Эмиратах, Австрии, Италии, Мальдивах и Турции, что подтверждается материалами дела", — говорится в решении суда.

Корсун считает, что в будущем украинские власти и правоохранители могут злоупотреблять таким инструментом, "сливая" данные не только коррупционеров, но и журналистов, оппозиционеров и других граждан.

Эксперт заявил, что приложение "Резерв+" несет в себе аналогичную угрозу. Он подчеркнул, что пользователи, которые получили статус "в розыске", должны появиться в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"И уже не отмажешься, типа "я не знал": сам скачал, сам авторизовался, сам дал номер телефона и email. И пофиг, что ты там за границей: объявим в международный розыск, арестуем счета и имущество", — добавил Корсун.

Пост Корсуна. Фото: скриншот

Напомним, в Министерстве обороны разъяснили, в каких случаях военнообязанные получают статус "в розыске" в реестре "Оберіг". В общем, это те, кто нарушил правила военного учета.

Также спикер Минобороны заявил, что пока нет оснований для того, чтобы продлевать срок обновления данных для военнообязанных. Ведь каждый военнообязанный может сделать это в приложении "Резерв+".