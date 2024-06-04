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У Міноборони розповіли, скільки жінок оновили дані через "Резерв +"

4 червня 2024 15:02
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Ілля Малишко
Ілля Малишко
Редактор
Кількість жінок, які оновили дані через Резерв +
Жінки в українській армії. Фото: Борис Корпусенко / "Вечірній Київ"
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Ілля Малишко
Ілля Малишко
Редактор

Українці продовжують оновлювати військово-облікові дані через мобільний застосунок "Резерв +". Серед 1,37 мільйона громадян 190 тисяч тих, хто оновив дані за допомогою смартфона — це військовозобов’язані жінки.

Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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Жінки в "Резерв +"

Мобільний застосунок "Резерв +" використали для оновлення даних уже 1 371 000 українців.

Серед цих військовозобов’язаних 190 тисяч — жінки, наголосив представник Міністерства оборони України.

Чого очікують у Міноборони

Лазуткін відзначив, що державний мобільний застосунок "Резерв +" українці використовують усе частіше.

"Можемо спостерігати доволі вискоку активність людей, які застосунком "Резерв+" уже скористалися. Завантажень там ще більше. Можливо, люди очікують і пізніше це зроблять", — підкреслив речник Міноборони.

Нагадаємо, з 18 травня у застосунку "Резерв +" свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Очолила рейтинг країн Польща.

Також ми писали, що термін оновлення даних для чоловіків призовного віку можуть збільшити.

Крім того, видалення мобільного додатку "Резерв +" є недоречним, адже персональні дані людини все одно залишаються у реєстрі. У будь-якому випадку чоловіка викличуть до ТЦК та СП.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
жінки
резерв

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