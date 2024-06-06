Статус в розшуку у Резерв+, шляхи вирішення

Державний мобільний застосунок "Резерв+". Фото: УНІАН

Якщо у військовозобов’язаного в мобільному застосунку "Резерв+" з’явився статус "В розшуку", громадянин має вирішити це питання одним із двох способів. Потрібно звернутися або на гарячу лінію Міноборони, або до територіального центру комплектування.

Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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Варіант перший — Міноборони

За словами Дмитра Лазуткіна, у тих військовозобов’язаних, які, оновивши дані в застосунку "Резерв+", отримали статус "перебуває у розшуку", є два шляхи вирішення цієї проблеми.

Перший — це звернутися на пряму лінію Міністерства оборони. "Фахівці допоможуть з'ясувати причину надання статусу "У розшуку" та нададуть інструкції щодо подальших дій", — наголосив речник Міноборони.

Варіант другий — ТЦК

Інший спосіб — звернутися вже безпосередньо до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Там можна дізнатися, яким чином було порушено правила мобілізаційного обліку та що потрібно зробити для врегулювання ситуації", — підкреслив Лазуткін.

Він додав, що зазвичай такі проблеми вирішуються відвідуванням ТЦК, де питання вирішиться на місці.

Нагадаємо, з 18 травня у застосунку "Резерв+" свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Очолила рейтинг країн Польща.

Також ми писали, що термін оновлення даних для чоловіків призовного віку можуть збільшити.

Крім того, видалення мобільного додатку "Резерв+" є недоречним, адже персональні дані людини все одно залишаються у реєстрі. У будь-якому випадку чоловіка викличуть до ТЦК та СП.