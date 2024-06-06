Статус в розыске в Резерв+, пути решения

Государственное мобильное приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

Если у военнообязанного в мобильном приложении "Резерв+" появился статус "В розыске", гражданин должен решить этот вопрос одним из двух способов. Нужно обратиться либо на горячую линию Минобороны, либо в территориальный центр комплектования.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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Вариант первый — Минобороны

По словам Дмитрия Лазуткина, у военнообязанных, которые, обновив данные в приложении "Резерв+", получили статус "находится в розыске", есть два пути решения этой проблемы.

Первый — это обратиться на прямую линию Министерства обороны. "Специалисты помогут выяснить причину предоставления статуса "В розыске" и предоставят инструкции по дальнейшим действиям", — подчеркнул спикер Минобороны.

Вариант второй — ТЦК

Другой способ — обратиться непосредственно в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Там можно узнать, как были нарушены правила мобилизационного учета и что нужно сделать для урегулирования ситуации", — подчеркнул Лазуткин.

Он добавил, что обычно такие проблемы разрешаются посещением ТЦК, где вопрос решится на месте.

Напомним, с 18 мая в приложении "Резерв+" свои данные обновили более 14 тыс. военнообязанных за рубежом в 124 странах. Возглавила рейтинг стран Польша.

Также мы писали, что сроки обновления данных для мужчин призывного возраста могут увеличить.

Кроме того, удаление мобильного приложения "Резерв+" неуместно, ведь персональные данные человека все равно остаются в реестре. В любом случае мужчину вызовут в ТЦК и СП.