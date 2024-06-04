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Хто із українців має приїхати з-за кордону до ТЦК — пояснення Міноборони

4 червня 2024 14:10
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Ілля Малишко
Ілля Малишко
Редактор
Українці мають повернутися з-за кордону в ТЦК, кого це стосується
У одному із ТЦК. Фото: DDK dn ua
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Ілля Малишко
Ілля Малишко
Редактор

Частина українців має повернутися з-за кордону для того, аби відвідати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. У Міністерстві оборони пояснили, кого саме це стосується.

Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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Частина військовозобов’язаних українців, які перебувають за кордоном, має повернутися додому і звернутися до територіальних центрів комплектування.

Лазуткін пояснив, кого це стосується. "Передусім тим, хто застосунок "Резерв +" скачав, але там статус "У розшуку" з’явився і якщо людина порушила правила військового обліку. Тобто, наприклад, знялася з обліку в одному місті, а в іншому не стала. Або не стала взагалі — виїхала, коли їй ще не було 17 років, а от зараз прийшов час", — наголосив речник Міноборони.

Повернуться далеко не усі

Втім, визнав Дмитро Лазуткін, у Міністерстві оборони готові до того, що до України з інших країн навряд чи повернеться велика кількість громадян.

"Ми розуміємо об’єктивно, що невеликий відсоток українців, які знаходяться зараз за кордоном, можна залучити до мобілізаційних процесів, і люди далеко не всі планують повертатися в Україну", — визнав речник українського військового відомства.

Нагадаємо, з 18 травня у застосунку "Резерв +" свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Очолила рейтинг країн Польща.

Також ми писали, що термін оновлення даних для чоловіків призовного віку можуть збільшити.

Крім того, видалення мобільного застосунку "Резерв +" є недоречним, адже персональні дані людини все одно залишаються у реєстрі. У будь-якому випадку чоловіка викличуть до ТЦК та СП.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
українці
закордон
резерв

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