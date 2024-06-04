Украинцы должны вернуться из-за границы в ТЦК, кого это касается

В одном из ТЦК. Фото: DDK dn ua

Часть украинцев должна вернуться из-за границы, чтобы посетить территориальные центры комплектования и социальной поддержки. В Министерстве обороны объяснили, кого это касается.

Об этом в эфире национального телемарафона единых новостей заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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Часть военнообязанных находящихся за рубежом украинцев должна вернуться домой и обратиться в территориальные центры комплектования.

Лазуткин объяснил, кого это касается. "Прежде всего тех, кто приложение "Резерв +" скачал, но там статус "В розыске" появился и если человек нарушил правила военного учета. То есть, например, снялся с учета в одном городе, а в другом не стал. Или не стал вообще — уехал, когда ему еще не было 17 лет, а вот сейчас пришло время", — подчеркнул спикер Минобороны.

Вернутся далеко не все

Впрочем, признал Дмитрий Лазуткин, в Министерстве обороны готовы к тому, что в Украину из других стран вряд ли вернется большое количество граждан.

"Мы понимаем объективно, что небольшой процент украинцев, которые находятся сейчас за границей, можно привлечь к мобилизационным процессам, и люди далеко не все планируют возвращаться в Украину", — признал представитель украинского военного ведомства.

Напомним, с 18 мая в приложении "Резерв +" свои данные обновили более 14 тыс. военнообязанных за рубежом в 124 странах. Возглавила рейтинг стран Польша.

Также мы писали, что сроки обновления данных для мужчин призывного возраста могут увеличить.

Кроме того, удаление мобильного приложения "Резерв +" неуместно, ведь персональные данные человека все равно остаются в реестре. В любом случае мужчину вызовут в ТЦК и СП.